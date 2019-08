De Tweede Kamer is met vakantie, maar links werkt gewoon door

Marno de Boer

PvdA’er Attje Kuiken stelde vorige week viermaal Kamervragen Beeld ANP Remko de Waal

Voor sommige politici houdt het werk nooit op. Het is hartje zomerreces, maar dat belet sommige Kamerleden niet onvermoeibaar door te gaan met het stellen van vragen aan ministers en staatssecretarissen.

Opvallend genoeg geldt dat zeker voor de PvdA. De sociaal-democraten dienden vorig jaar een plan in dat werknemers het recht geeft om onbereikbaar te zijn, omdat werkstress ‘een van de grootste ziekmakers’ van de huidige tijd zou zijn. Maar zelf gaat de partij het hele jaar door. Vorige week dienden de sociaal-democraten negen maal vragen in en gistermiddag, halverwege deze week, stond de teller al weer op vier.

Ook de SP kan er wat van, met een weliswaar iets grotere fractie. Tien maal waren er vorige week vragen, en deze week al zeven.

Wel in de vakantiestemming lijkt het CDA. Wytske de Pater-Postma en Hilde Palland stelden deze week vragen over een defect aan de Ketelbrug tussen de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland dat zich anderhalve week geleden voordeed. Beide parlementariërs zitten pas sinds enkele maanden in de Kamer, dus misschien was het hun ontgaan dat de VVD al direct om opheldering vroeg toen de brug kuren vertoonde.

Het antwoord op die vragen is nog niet binnen. En dat is weinig verrassend: ministers sturen deze dagen vooral uitstelbriefjes naar de Kamer. Ferd Grapperhaus (CDA) bijvoorbeeld, de minister van justitie en veiligheid. Medio juli wilde D66 opheldering over zijn wens het aantal muziekfestivals te verminderen om zo het gebruik van drugs tegen te gaan. Maandag liet hij weten dat ‘nog niet alle benodigde informatie is ontvangen’ om in te gaan op de vragen over zijn eigen plan.

