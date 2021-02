De Tweede Kamer heeft nog veel wensen, vlak voor het sluiten van de markt

Bijzondere uitspraken van de Tweede Kamer trekken de aandacht, zo vlak voor de verkiezingen. Zo wil een grote meerderheid van de Tweede Kamer een grote stap zetten bij de abortuswet: de verplichte bedenktijd van vijf dagen moet verdwijnen, vinden bijna alle partijen. Alleen CDA, ChristenUnie, SGP en Denk stemden tegen.

Nu het kabinet demissionair is, voelen coalitiefracties zich vrij om zich uit te spreken. Afspraken uit het regeerakkoord om op bepaalde terreinen geen nieuwe stappen te ondernemen, zijn niet meer van toepassing. Bijna alle onderwerpen zijn in deze weken een ‘vrije kwestie’ geworden. Dat maakt opeens zichtbaar hoe de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer zijn bij gevoelige onderwerpen. Vooral oppositiepartijen willen dat graag zichtbaar maken, door moties in te dienen.

Mensenrechtenkwesties zorgen ook voor stevige uitspraken. Koning Willem-Alexander en de aanstaande ministers moeten wegblijven bij het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, vindt de Tweede Kamer. Vanuit de coalitie namen Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66) het voortouw, met een oproep dat Nederland niet moet deelnemen aan het toernooi. Een motie van SP-Kamerlid Karabulut kreeg grote steun. Alleen VVD, CDA en Forum voor Democratie stemden tegen.

Een apart succesje voor links

Verder heeft de Tweede Kamer de Chinese behandeling van de Oeigoerse moslimminderheid betiteld als genocide. Een motie daarover kreeg de steun van onder meer CDA, SP, GroenLinks, PvdA, Denk en Partij voor de Dieren. Daarnaast wil de Kamer dat er een onderzoek komt naar de vraag of kringen rondom het Koninklijk Huis hebben geprobeerd het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch te beïnvloeden. D66 diende een motie in en kreeg steun van ChristenUnie, GroenLinks, PVV, SP, PvdA, PvdD, Denk, FvD, Henk Krol en Van Kooten-Arissen.

Voor linkse partijen was er nog een apart succesje: grote bedrijven moeten het geld gaan opbrengen dat nodig is om de sociale huren te bevriezen, is de uitkomst van een motie van PvdA, SP en GroenLinks. Steun kwam er onder andere van regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. De Partij voor de Dieren zag de wens vervuld dat er – wat de Kamer betreft – geen subsidie meer gaat naar het stoken van houtige biomassa.

Gert-Jan Segers (ChristenUnie) kwam samen met Sigrid Kaag (D66) met de oproep dat de koning en aanstaande ministers moeten wegblijven bij het WK voetbal in Qatar in 2022. Beeld ANP

Uitgevoerd worden de wensen niet, want het demissionaire kabinet neemt geen grote beslissingen meer. Maar partijen kunnen zich er wel mee profileren. Waarna bij de formatie alle onderwerpen weer opduiken, om over te onderhandelen.

