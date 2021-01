De toeslagenaffaire werpt haar schaduw over het PvdA-congres. Kan Asscher blijven?

De toeslagenaffaire blijft de PvdA achtervolgen, en dan met name partijleider Lodewijk Asscher. Tijdens het partijcongres van eind deze week wacht de aangewezen lijsttrekker een motie van wantrouwen. Partijprominenten spreken juist hun vertrouwen uit in Asscher.

Volgens de indiener van de motie van wantrouwen, het Rotterdamse partijlid Francisca Drijver, is de partijleider zijn geloofwaardigheid verloren. “Dit dossier zal aan Asscher en aan de PvdA blijven kleven. Dit scheurt de partij.” Vorige week verzamelde Drijver de benodigde honderd handtekeningen. Daarnaast zegt zij veel steunbetuigingen te hebben ontvangen via sociale media en email.

Asscher maakte de afgelopen jaren vaker excuses voor keuzes van de PvdA in het kabinet Rutte II. Daarin zegt Drijver hem gesteund te hebben. “Maar dit is de druppel. Door de toeslagenaffaire hebben mensen zelfmoord gepleegd en zullen zij onterecht levenslang als fraudeur gezien worden.” Asschers reactie, vorige week in Trouw, maakte het er voor Drijver niet beter op. De PvdA-leider zei toen dat hij vanwege zijn ervaringen de aangewezen persoon is om de affaire op te lossen. Drijver: “Zelfoverschatting. Dit fiks je niet meer.”

Partijprominenten scharen zich achter Asscher

Op het congres wordt ook een motie besproken die juist steun uitspreekt aan Asscher. De Bossche fractievoorzitter Pieter Paul Slikker diende een ‘motie van steun’ in, die ondertekend is door partijprominenten, onder wie de voltallige Tweede Kamerfractie, oud-ministers Jet Bussemaker en Jeroen Dijsselbloem en de burgemeesters Ahmed Aboutaleb, Sharon Dijksma en Ahmed Marcouch. Volgens Slikker kan Asscher door nu hij zijn fouten in de toeslagenaffaire heeft toegegeven: “Feilbaar en oprecht leiderschap is te waarderen boven tefal-politici die wegduiken en dralen.”

PvdA- leden zullen de moties woensdagavond een eerste maal bespreken. Als het aantal voor- en tegenstemmen dichtbij elkaar ligt, komen de moties donderdagavond, tijdens de eerste online congresavond, in stemming.

En zo leeft de PvdA leeft weer eens met interne zorgen naar een congres toe. De sfeer binnen de partij was de afgelopen jaren op congressen juist zichtbaar opgeknapt, na de vaak moeizame bijeenkomsten tijdens Rutte II en na de enorme verkiezingsnederlaag van 2017. Vier jaar oppositie heeft vooralsnog niet geleid tot een stevige opmars in de peilingen. Daarin schommelt de PvdA tussen de twaalf en vijftien zetels. Sinds de verschijning van het rapport Ongekend onrecht over de toeslagenaffaire, plaatsen de peilingen de PvdA aan de onderkant van die marge. Dat zou het één na slechtste verkiezingsresultaat uit de geschiedenis betekenen, na de negen zetels van 2017.

De partij volgt de discussies binnen het kabinet over de toeslagenaffaire met argusogen. Treedt de regering af vanwege de affaire, kan dat de discussie over het leiderschap van Asscher opnieuw aanzwengelen.

