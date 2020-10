De tijdelijke Tweede Kamer is niet coronaproof, bevestigt rapport

De gangen zijn te smal en de liften te klein; de nieuwe tijdelijke Tweede Kamer is niet coronaproof. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport dat in handen is van het Algemeen Dagblad. Daarin bevestigen onderzoekers van drie externe bureaus de zorgen van Kamervoorzitter Khadija Arib, die al eerder zei niet te willen verhuizen naar het tijdelijke onderkomen aan de Bezuidenhoutseweg, omdat er zolang de coronamaatregelen van kracht zijn te weinig mensen zouden kunnen werken. Wat haar betreft kan daarom de sleuteloverdracht die gepland stond voor 13 november niet doorgaan.

Volgens de onderzoekers biedt het voormalige ministerie van buitenlandse zaken met inachtneming van de anderhalve meter afstand ruimte aan 434 mensen. Terwijl nu nog dagelijks duizend Kamerbewoners in het Kamergebouw op het Binnenhof moeten zijn. Dat er niet meer mensen terecht kunnen, komt volgens de onderzoekers voornamelijk omdat het gebouw met zeven verdiepingen relatief smal en hoog is, waardoor veel gebruik moet worden gemaakt van de liften. Zolang de coronamaatregelen gelden kunnen maximaal twee mensen tegelijk plaatsnemen in de lift. De onderzoekers vrezen dat daardoor elders in het gebouw opstoppingen zullen ontstaan.

Wel degelijk een ander scenario

De verhuizing naar het tijdelijke Kamergebouw staat gepland voor de aankomende zomer. Als het aan het kabinet ligt, gaat die verhuizing gewoon door en nemen Kamerleden, medewerkers en journalisten vanaf dan gedurende 5,5 jaar hun intrek in het nieuwe gebouw, zodat gebouwen aan het Binnenhof gerenoveerd kunnen worden. Volgens staatssecretaris Raymond Knops van binnenlandse zaken wordt momenteel onderzocht hoe het gebouw zo kan worden ingericht dat er veilig kan worden gewerkt, ook als coronamaatregelen nodig zijn. Eventuele kosten daarvoor komen bovenop de 161 miljoen euro die al is uitgegeven aan de transformatie van het ministerie in een parlementsgebouw. “Ik houd vast aan een verhuizing in het zomerreces”, zei Knops eerder deze week tegen het AD. “Voor afblazen moet je wel een héle goede reden hebben.”

Toch wordt wel degelijk ook naar een ander scenario gekeken. In een brief aan de Kamervoorzitter schreef Knops onlangs nog dat haar houding hem verbaast, omdat hij het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer waar Arib onderdeel van uitmaakt, al heeft beloofd nog een ‘ultieme poging’ te doen om te zoeken naar een manier waarop de verbouwing gefaseerd kan plaatsvinden. Dan zou een verhuizing naar een tijdelijke locatie mogelijk helemaal niet nodig zijn. Volgens Knops is dat ‘een uitdrukkelijke wens van het presidium.’ Zelf is hij geen voorstander van een gefaseerde renovatie.

Het is niet voor het eerst dat de staatssecretaris in het verbouwingsdossier botst met de Kamer, en in het bijzonder met het presidium. De beslissing om de samenwerking met architect Ellen van Loon te beëindigen, werd ook mede op aandringen van Arib genomen. De Tweede Kamer vond haar plannen te megalomaan.

