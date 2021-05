De testbewijzen moeten tijdelijk zijn, maar vooral betaalbaar

Het moest een manier zijn om een deel van de coronakosten bij de burger neer te leggen: een in de wet geregeld testbewijs van maximaal 7,50 euro dat toegang geeft tot een voetbalwedstrijd, een festival of een ander niet-essentieel evenement of instelling. Maar als het aan de Tweede Kamer ligt, betalen burgers niets of in ieder geval een stuk minder voor zo’n bewijs dat laat zien dat ze coronavrij zijn.

De Kamer, die zich donderdag in een bijna twaalf uur durend debat boog over het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet testbewijzen Covid- 19’, vreest voor een tweedeling in de samenleving. Tussen de mensen die de 7,50 wel kunnen missen en degenen die dat niet kunnen. D66 en ChristenUnie pleiten voor gratis testbewijzen voor mensen met een kleine portemonnee. Als het aan de SP, PVV, GroenLinks en de PvdA ligt, wordt er helemaal niet betaald voor de testbewijzen. En de VVD denkt aan het verlagen van de kosten, naar bijvoorbeeld een derde van wat die nu zijn.

Coronaminister Hugo de Jonge (CDA) kan daar deels in meegaan en laat ook doorschemeren dat het nog maar de vraag is of zo’n eigen bijdrage er komt. “Nergens in de wet staat dat er een ingangsdatum is. Nergens in de wet staat dat de eigen bijdrage noodzakelijk is.” Fair enough, zegt De Jonge dan ook in reactie op de Kamer, die actief wil instemmen met zo’n eigen bijdrage. Maar, maant hij ook, “maak het niet onmogelijk. Uiteindelijk moeten de kosten wel betaald. Gooi de mogelijkheid niet helemaal dicht”.

Nieuw avondkloktafereel voorkomen

Komt het wetsvoorstel, dat al sinds november op zich laat wachten, niet veel te laat, vraagt een deel van de Kamer zich ook af. Is dit niet een veel te zwaar middel in deze fase van de pandemie, wil Sylvana Simons van Bij1 weten. “Moet de overheid nu juist geen terugtrekkende beweging maken”, vraagt SGP-leider Kees van der Staaij zich af. “Welke rampspoed komt er op ons af als we deze wet niet uitvoeren?”

De Kamer lijkt een nieuw avondkloktafereel te willen voorkomen. Op 21 januari nam de Kamer die avondklokmaatregel schoorvoetend aan, met de kabinetsbelofte in het achterhoofd dat-ie zodra het kon direct geschrapt zou worden. Het liefst op 9 ­februari al. Uiteindelijk bleef de avondklok drie maanden van kracht; enkele minder ingrijpende maatregelen sneuvelden eerder. Zorg ervoor dat het tijdelijke karakter van de wet testbewijzen gewaarborgd wordt, benadrukt de Kamer dan ook. “Die tijdelijkheid is nu niet hard geregeld”, waarschuwt Van der Staaij van de SGP. “Deze wet ligt me zwaar op de maag”, klaagt ook Attje Kuiken van de PvdA over het tijdelijke karakter van de wet.

Of de tijdelijke aard daadwerkelijk gewaarborgd wordt, is de vraag. De Jonge benadrukt dat coronabesmettingen zich niet wettelijk laten sturen. Hij zegt ook dat hij het liefst heeft ‘dat een aantal elementen uit de wet overeind blijft’. Die wet, die er door de steun van de coalitie en GroenLinks er waarschijnlijk wel komen gaat, is volgens de minister wel degelijk noodzakelijk. Want zonder toegangsbewijzen is er deze zomer een stuk minder mogelijk..

