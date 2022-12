De Surinaamse roots waar hij zich zelden op beroept, zitten Franc Weerwind nu in de weg

“Mijn voorouders waren tot slaaf gemaakten in Suriname. Vandaag sta ik hier als Nederlander, als lid van het kabinet, als dienaar van onze rechtsstaat.” Afgelopen juli sprak minister Franc Weerwind voor rechtsbescherming die woorden uit tijdens Keti Koti, de herdenking van het slavernijverleden.

Precies die door hemzelf benoemde combinatie van persoonlijke historie en politiek ambt, maakt hem nu tot middelpunt en omstreden symbool in de discussie over slavernijexcuses. Enkele Surinaamse organisaties hebben laten weten geen excuses te zullen accepteren van een zwarte man die zélf voorouders heeft die slachtoffer waren van de slavernij.

‘Het moet een witte persoon zijn’

Zo zei Johan Roozer van het Surinaams Nationaal Comité Herdenking Slavernij na afloop van een gesprek in het Catshuis van donderdag dat hij excuses van Weerwind ‘in geen enkel opzicht’ kan accepteren. “Het moet, zoals wij in Suriname zeggen, een witte persoon zijn.” Dat heeft niets te maken met de persoon Weerwind, of met diens maatschappelijke en politieke carrière, benadrukt Roozer. “Het is iets spiritueels, het heeft te maken met wie wij zijn als Afro-Surinamers.”

En dat terwijl nog helemaal niet duidelijk is wat Weerwind precies in Suriname gaat doen. Zelfs mensen rondom hem op het ministerie weten tot hun frustratie nog niet waar ze aan toe zijn: gaat Weerwind excuses maken, of slechts in gesprek met betrokkenen?

Vaststaat dat al langer een bezoek van de minister voor rechtsbescherming aan het land gepland stond. Toen het kabinet besloot dat er op 19 december een ‘betekenisvol moment’ moet zijn rond het slavernijverleden, met verschillende bewindslieden in voormalige koloniën, werd Weerwind bereid gevonden dit in Suriname te doen. Of Weerwinds bezoek een overweging speelde in de keuze voor de datum voor mogelijke excuses, is onbekend.

Afwijzende reacties

Weerwind heeft zich tijdens zijn carrière zelden willen uitspreken over zijn afkomst. Het leidde ironisch genoeg bij zijn aanstelling, als eerste zwarte minister in de Nederlandse geschiedenis, tot enkele afwijzende reacties in Suriname. Weerwind was volgens critici meer Nederlander dan Surinamer.

Een van de weinige keren dat Weerwind wél over zijn familiegeschiedenis sprak, was tijdens die Keti Koti-toespraak van eerder dit jaar. Hij vertelde dat hij bij eerdere herdenkingen vaak aan zijn voorouders had gedacht, die tot slaaf gemaakten waren op suikerplantage De Eendragt in Suriname. En dat zijn ouders eind jaren vijftig uit het nog koloniale Suriname naar Nederland waren gekomen om hier te studeren. Ze kregen twee kinderen. Al op jonge leeftijd nam Weerwind de verhalen van Anton de Kom en de verhalen over verzetsstrijders als Tula en Jolicoeur tot zich. Die zouden hem sterken voor latere momenten waarop hij zelf te maken kreeg met discriminatie en vooroordelen. “Toen de rector van mijn school weinig vertrouwen in mij toonde, stimuleerde mij dat juist om goede cijfers te halen.”

‘Ik ben in de eerste plaats bestuurder’

De verdere school- en studiecarrière van Weerwind verliep niet gek anders dan die van zijn collega’s in de ministerraad. Hij studeerde bestuurskunde in Leiden, werd lid van studentencorps Minerva, overigens in dezelfde jaargang als koning Willem-Alexander. Later richtte Weerwind als burgemeester van Almere de Stichting Vriendschapsbanden Nederland en Suriname op, en werd hij de eerste voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Het is één van de organisaties waarmee het kabinet nu uitvoerig overlegt over mogelijke slavernij-excuses, en een partij die de afvaardiging van Weerwind naar Suriname nog wel steunt.

De negatieve sentimenten in de Surinaamse gemeenschap vindt Weerwind ‘pijnlijk en kwetsbaar’, zei hij vorige week na de ministerraad. Maar hij wil nog altijd naar Suriname afreizen. “Het is jammer dat de uitspraken op de persoon gedaan worden. Ik ben in de eerste plaats bestuurder, en zo ga ik naar Suriname.”

