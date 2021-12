De strijd over medische ethiek verplaatst zich naar de Tweede Kamer

Er staan bijzondere taferelen op stapel in de Tweede Kamer. D66 zal na het Kerstreces een initiatiefwet van Rob Jetten indienen om de abortuswetgeving te versoepelen. De liberalen willen de vaart erin houden met debatten over medische ethiek. Het voorstel is bij abortus de verplichte bedenktijd van vijf dagen af te schaffen.

De grote vraag is: hoe zal dat debat aflopen? Anders dan tot nu toe gebruikelijk zullen géén afspraken worden gemaakt tussen de fracties van de regeringspartijen. Hoe zij gaan stemmen, wordt dus niet vooraf afgesproken. Het is zelfs mogelijk dat binnen één fractie verschillend wordt gestemd. De uitslag is onvoorspelbaar.

Er zit een interessante proeftuin aan te komen

Het regeerakkoord betekent dat er een interessante proeftuin aan zit te komen in het parlement. Met een nieuwe manier van debatteren: opener, zonder alles van te voren dicht te timmeren. In het akkoord is afgesproken dat bijna alle medisch-ethische onderwerpen ‘vrije kwesties’ worden tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Met die nieuwe werkwijze gaat een diepe wens in vervulling van D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag.

Toch is het geen kwestie van ‘D66 heeft gewonnen’. Want ook de ChristenUnie is positief over de afspraken in het regeerakkoord. Terwijl fractievoorzitter Gert-Jan Segers bij het begin van de kabinetsformatie nog als voorwaarde stelde dat er afspraken zouden komen, vooral over wat er níet zou gebeuren, ziet hij nu de voordelen van een open debat. Ook over bijvoorbeeld ‘voltooid leven’. “Laat de tegenargumenten dan maar helder op tafel komen”, zei hij woensdag. Wel met de toevoeging: “Hopelijk leidt het ertoe dat de wet het niet haalt”.

Nu de kleine partij voor de tweede keer gaat regeren, zoekt de ChristenUnie naar nieuwe manieren om zijn standpunten politiek gewicht te geven. “Wij kunnen niet elke medisch-ethische wet vertragen”, aldus Segers.

Open debat is de uitweg die D66 en ChristenUnie uiteindelijk als oplossing hebben gekozen bij de zware onderhandelingen over medische ethiek in de kabinetsformatie. Het onderwerp plaatste de twee partijen recht tegenover elkaar, net als in 2017.

Veel emotie en geloofsovertuiging

D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag maakt de indruk dat ze voorzichtiger van toon is over medische ethiek dan D66 eerder. “Er is veel emotie en geloofsovertuiging aan verbonden”, zei ze. “Je moet daar zorgvuldig mee omgaan.” Kaag liet woensdag de suggestie in de lucht zweven dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat zij de D66-initiatiefwetten zal pushen, zoals de wet over voltooid leven. “Ik weet nog niet wat ik ga stemmen, niet op alle thema’s. Dat ga ik ook niet op tv verkondigen”, zei ze.

Uiteindelijk vonden ChristenUnie en D66 elkaar toch nog vrij vlot. D66 kan door met de eigen initiatiefwet voor ‘levenseindebegeleiding’ van ouderen die willen sterven. Het doel van de fractie blijft nog deze kabinetsperiode het voorstel door de Tweede én Eerste Kamer te loodsen – als er een meerderheid is, wat nog lang niet zeker is.

Een concessie heeft D66 ook moeten doen. Er is vrijheid om met eigen wetgeving te komen, maar op één punt wordt rekening gehouden met de ChristenUnie. D66 en VVD zullen samen met voorstellen komen om het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek voor het eerst toe te gaan staan. Maar de afspraak is wel: ze mogen het wetsvoorstel klaarleggen, maar zullen het niet de facto indienen in de Tweede Kamer. Dat moet wachten tot na de volgende verkiezingen.

Het debat kan nu losbarsten in de Tweede Kamer. De ChristenUnie zegt te gaan strijden voor ‘positieve doelen’: minder abortussen, waarbij alles bespreekbaar is wat daar aan bijdraagt. In het onderwerp voltooid leven ziet de fractie een kans om nóg meer in te zetten op het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Segers heeft wel nog iets achter de hand. Mocht D66 een meerderheid vinden voor de voltooidlevenwet, dan volgen weer zware gesprekken in de coalitie. Invoering van die wet, daar wil Segers ‘niet verantwoordelijk voor zijn’.

