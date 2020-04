De storm binnen 50Plus is iets gaan liggen: leden mogen beslissen over het lot van voorzitter Dales

Drie van de vier fractieleden, Corrie van Brenk, Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo, zegden dinsdag nog het vertrouwen in Dales op.

Partijleider Henk Krol, tevens fractieleider in de Tweede Kamer, zegt dat ‘de eenheid is hersteld’. Er zal spoedig een ledenraadpleging komen over de toekomst van Dales binnen de partij.

Autoritair en denigrerend

Het rommelt al veel langer binnen 50Plus. Kamerleden verwijten Dales een ‘autoritaire en weinig democratische stijl van leidinggeven’. Hij zou zich ‘denigrerend uitlaten tegenover volksvertegenwoordigers’ en met enige regelmaat ‘in grof taalgebruik’ vooraanstaande partijleden hebben beledigd.

Dales is sinds zijn voorzitterschap in 2018 ‘in toenemende mate zelf het middelpunt van conflict’. Ook de ambitie van de voorzitter om volgend jaar Tweede Kamerlid te worden, wekt wrevel. “Het kan niet zo zijn dat de voorzitter van 50Plus meebeslist over zijn eigen geschiktheid en plaatsing op de lijst”, aldus Peter Schut, voorzitter van de afdeling Zuid-Holland. Henk Krol is Dales altijd blijven steunen.

De ledenraadpleging, die vanwege de coronacrisis digitaal zal plaatsvinden, moet een definitief einde maken aan het geruzie. Dales verwacht zelf dat hij kan aanblijven. Op NPO Radio 1 zei hij vanmorgen: “Elke keer als ik mijn mail open, heb ik stapels fanmail, dat gaat maar door. Het is een veelvoud van dat handjevol mensen dat het vertrouwen in mij heeft opgezegd.”

