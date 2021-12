De stilte rond linkse samenwerking was maar schijn: stoppen is nooit een optie geweest

Het was een tijdje stil rond de linkse samenwerking. Toen PvdA en GroenLinks eind augustus definitief buitenspel kwamen te staan in de formatie, likten de partijen eerst hun wonden. Het beëindigen van de samenwerking is nooit een optie geweest, zeggen betrokkenen.

Al is het maar door de benarde positie van links. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: “Wij zijn bij de verkiezingen van 14 naar 8 zetels gegaan. Dan is het niet meer te doen om als één fractie alle debatten goed te doen.”

‘We moeten elkaar veel meer helpen’

Wat haar betreft geldt die samenwerking breder dan de PvdA alleen. Ze trekt veel op met SP’er Peter Kwint, die ook in de commissie onderwijs zit. “We moeten elkaar veel meer helpen. Je ziet het in de coronadebatten, waar standaard alle negentien fracties meedoen. Als je een paar kritische vragen stelt, snijdt een ander een heel ander onderwerp aan. Op die manier kan de Kamer zijn controletaak niet uitvoeren.”

Afgelopen zomer ontstond de samenwerking onder grote druk, toen VVD en CDA zeiden niet met twee aparte linkse fracties te willen praten. Partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver voerden de formatiegesprekken consequent met zijn tweeën, er kwam een gezamenlijke onderhandelingsstrategie en de fracties vergaderden geregeld.

Na de formatiebreuk stopte het vergaderen. Dat komt wel weer, zegt Henk Nijboer (PvdA). Nu is er het linkse oppositieakkoord, er komt een gezamenlijke strategie in het debat over de regeringsverklaring, en de twee partijen probeerden al zoveel mogelijk samen op te trekken tijdens de recente begrotingsdebatten.

Nu twee keer zoveel spreektijd

Het delen van portefeuilles, waarbij bijvoorbeeld een PvdA-Kamerlid defensie doet namens twee fracties en een GroenLinkser onderwijs, ziet Nijboer niet zitten. “Al is het maar omdat je nu twee keer zoveel spreektijd hebt in debatten. Het zou niet slim zijn om dat voordeel op te geven. Bij de samenwerking moet steeds voorop staan wat je ermee kunt bereiken.”

Het viel op dat beide partijen in de belangrijke coronadebatten soms afwijkend stemmen. De PvdA stemde voor de coronapas, GroenLinks tegen. Volgens coronawoordvoerder Westerveld hoeft dat geen probleem te zijn. “We zaten wat anders in die discussie. Het valt natuurlijk op als zoiets gebeurt kort nadat je intensief bent gaan samenwerken. Maar als je een maatregel oprecht niet ziet zitten, dan moet je je eigen mening volgen. Al zijn we het natuurlijk over veel meer dingen wel eens dan niet.”

De samenwerking tussen beide partijen leverde bij GroenLinks al een eerste vertrekker op. Bart Snels verliet in oktober de Kamerfractie, omdat hij de linkse samenwerking niet zag zitten. Hij noemde de PvdA een “opportunistische partij”. De samenwerking, waar de leden volgens hem niets over te zeggen hebben, noemde hij ‘kiezersbedrog’.

Posters met progressieve samenwerking

Westerveld ‘baalde’ van het vertrek van Snels, dat ze niet zag aankomen. “Bart werkt liever samen met D66, zoals ik dat liever doe met de PvdA en de SP. Mij was wel duidelijk dat hij kritisch stond tegenover de samenwerking, maar voor mij kwam het toch onverwacht.”

Nijboer is ‘verbaasd’ over Snels’ opmerking over ‘kiezersbedrog’. “GroenLinks printte verkiezingsposters waarop de progressieve samenwerking stond aangekondigd. Het zit hem dwars dat GroenLinks niet in zijn eentje een praktisch rechts kabinet aan een meerderheid heeft geholpen. Dat is verder aan hem.”

Nijboer vermoedt dat Snels al vooruitliep op een eventuele fusie. “Dat is echt heel wat anders. Daar kan ik ook van alles van vinden. Maar de realiteit is dat we nu samenwerken. Als we het over een fusie gaan hebben, dan is dat in de eerste plaats aan de leden.”

