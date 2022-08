De stikstofuitspraak van Wopke Hoekstra kwam niet zomaar uit de lucht vallen

De zomervakantie eindigde dit jaar vroeg voor de ministers van het CDA. Terwijl Nederland met de hittegolf aan het strand lag, zaten CDA-bewindslieden in zaaltjes of op een boerenerf te luisteren naar boze partijleden uit de agrarische sector.

Vooral CDA-leider Wopke Hoekstra heeft het druk gehad. Hij bezocht in augustus diverse boerenbedrijven, in regio’s waar in de achterban van het CDA zwaar verzet is tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoekstra nam geen journalisten mee, maar deelde na afloop soms wel foto’s via sociale media.

Bij een veehouder in de Gelderse Vallei liet hij zich in spijkerbroek en op gympen rondleiden door de stal. Het leverde bijna hetzelfde beeld als eerder van een luisterende VVD-premier Rutte, die deze zomer ook al bezoeken bracht aan agrarische bedrijven. In Brabant kreeg Hoekstra uitleg over nieuwe innovatietechnieken.

Voor veel boeren was het een pittige zomer. Hun bedrijf gaat altijd door. Ze kampen met de droogte en het warme weer, maar nog meer met de vragen en zorgen over de stikstofplannen van het kabinet. 1/5 pic.twitter.com/9wxg8rkwWW — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 12 augustus 2022

“Oplossingen liggen altijd in het midden en beginnen met het gesprek”, schreef hij na afloop van zijn stalbezoeken. Soms nam hij andere CDA-politici mee. Minister van binnenlandse zaken Hanke Bruins Slot en Tweede Kamerlid Derk Boswijk voegden zich ook bij de rondgang. CDA-minister van wonen Hugo de Jonge ging naar naar zijn thuisprovincie Zeeland en de Alblasserwaard voor ‘indringende gesprekken’. Staatssecretaris Marnix van Rij van financiën is sowieso al sinds juli op reis langs opstandige afdelingen.

Vanmiddag met Marnix van Rij op uitnodiging van @JoannesdeBat in Zeeland, eerder deze week met leden van het CDA agro-netwerk in de Alblasserwaard. Indringende gesprekken met boeren over de stikstofaanpak en de noodzaak van perspectief voor de landbouwsector. pic.twitter.com/54d6LWrjyO — Hugo de Jonge (@hugodejonge) 12 augustus 2022

Stikstofbeleid is ‘chefsache’

Voor Hoekstra is de stikstofdiscussie sinds deze zomer ‘Chefsache’. Hij zei de regie naar zich toe te willen trekken, na kritiek dat hij eerder te onzichtbaar was.

Het leidde half augustus al tot kritiek op het stikstofbeleid, al klonk het toen nog wat omfloerst. In Hoekstra’s uitspraak dat de oplossing in het midden ligt, schemerde al door dat het CDA druk wil zetten op de onderhandelingen over stikstof die gaande zijn onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Vrijdag pakte Hoekstra alsnog hard uit. Hij begon te duwen tegen het regeerakkoord: de stikstofdoelen zijn ‘niet heilig’.

Stikstofuitspraak geen opwelling

De actie was zeker geen spontane opwelling. Het is het bewust gezochte slotstuk van de ‘luistertour’ door het land. Er was goed over nagedacht hoe de kritiek op de stikstofonderhandelingen de achterban zou bereiken. Op de website van de partij stond vrijdagochtend al een uitgebreide tekst voor de leden klaar. Hoekstra nam ook geen gas terug nadat premier Rutte hem kapittelde. Voor tv-camera’s herhaalde hij nog eens: de stikstofgesprekken moeten een ‘herstart’ krijgen.

Bij de achterban klinkt waardering. “Wij zijn heel erg blij met deze beweging. Er wordt eindelijk geluisterd”, zegt de Limburgse CDA-voorzitter Harold Schroeder, die ook dit weekeinde met bestuurders van agrarische gemeenten bijeen is vanwege de aanhoudende onrust in de partij over de stikstofplannen van het kabinet. Schroeder zei eerder in Trouw dat het CDA ‘de bietenbrug’ op gaat bij de provinciale verkiezingen als de partij niet zorgt dat de stikstofplannen worden bijgesteld. Nu is hij iets positiever.

Gerust op de afloop is de Limburgse bestuurder pas als het CDA ook blijvend een andere positie inneemt over stikstof. “Het mag niet bij woorden blijven, nu moet de partij volhouden. Maar het nieuwe verhaal is goed. Dit gaat over veel meer dan stikstof, het gaat over hoe we tegen het bestuur van het land aankijken: dat moet je samen doen met de mensen ter plekke en niet topdown vanuit Den Haag”.

Ook elders in het CDA klinkt opluchting: “Eindelijk wordt er geluisterd naar de regio”, aldus de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum.

Met argusogen volgen de kritische afdelingen hoe komende dinsdag het Kamerdebat over stikstof zal verlopen. Hoe stelt het CDA zich op in dat debat, waar de Tweede Kamer eerder voor terugkomt van zomerreces vanwege de politieke onrust die is ontstaan door de rebellie van het CDA? Of Hoekstra zelf aan dat debat meedoet, is nog niet duidelijk.

