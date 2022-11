De stikstofcrisis is nog niet voorbij

Zelden kwam een kabinet op één dag met zoveel plannen voor de natuur en de landbouw als op vrijdag. Niet eerder waren de plannen, zoals de uitkoopregeling, zo concreet. Het kabinet hoopt het stikstofdossier eindelijk vlot te trekken, maar daarvoor liggen er nog te veel losse eindjes.

In Trouw zei stikstofminister Christianne van der Wal dat dit “een stap” is naar de oplossing van het stikstofprobleem. “Een hele stevige stap.” Waarschijnlijk duizelt de niet-ingevoerde nieuwsvolger het inmiddels van alle stikstofstappen. Alleen al Van der Wal kwam de afgelopen maanden met verscheidene plannen, later al dan niet bijgestuurd door Johan Remkes of een rechter.

Contouren zijn duidelijk

Maar de contouren van het stikstofbeleid liggen er, en vooral de boeren zullen het gaan voelen. Boeren die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden krijgen eerst een stopregeling aangeboden. Weigeren ze die, dan moeten ze rekening houden met onteigening. Als extra complicatie voor de boeren, presenteerde minister Mark Harbers (infrastructuur) ook nog plannen om het grondwaterpeil te verhogen, wat voor veel boeren ook forse gevolgen kan gaan hebben voor hun bedrijfsvoering.

Boerenorganisaties reageren kritisch op de plannen, maar de reacties zijn lang niet meer zo fel als afgelopen zomer. Na de presentatie van de eerste stikstofplannen van Van der Wal laaiden hevige boerenprotesten op, die Johan Remkes moest pacificeren.

Eén van de belangrijkste adviezen van Remkes legt het kabinet naast zich neer. Het VVD-coryfee had ervoor gepleit om zo’n vijfhonderd à zeshonderd boerenbedrijven die de natuur onevenredig sterk vervuilen, binnen een jaar uit te kopen. Volgens het kabinet botst dat op allerlei bezwaren, waaronder mogelijke vertraging als boeren de onteigening aanvechten.

Steviger dan voorstellen Remkes

Volgens Van der Wal is de nieuwe kabinetsaanpak nog steviger dan Remkes’ voorstellen. Het kabinet wil twee à drieduizend boeren een aanbod doen om te stoppen, en daarbij dwang achter de hand houden. Volgens Van der Wal moet het kabinet er wel een schepje bovenop doen ten opzichte van ‘Remkes’, nadat de Raad van State onlangs de bouwvrijstelling voor grote projecten afschoot. Wederom had het kabinet niet aangetoond dat een vrijstelling in de vergunningverlening gepaard ging met een substantiële reductie van de stikstofuitstoot.

De tijd van listen, wensdenken en geitenpaadjes is voorbij, benadrukt Van der Wal. Toch moest zij in Trouw erkennen dat haar nieuwe aanpak nog niet waterdicht is. Wat precies de grootste uitstoters op natuurgebieden zijn, weet het ministerie niet. Boerenbedrijven kunnen straks zelf uitrekenen of zij een zogeheten ‘piekbelaster’ zijn. Of de Europese Commissie de uitkoopplannen zal toestaan is ook nog maar de vraag. Mogelijk is grootschalige uitkoop in strijd met EU-regels over staatssteun. Maar gezien de vele klachten van Brussel over de slechte staat van de Nederlandse natuur, verwacht het kabinet enige coulance.

Steeds urgenter

Het meest saillant is dat Van der Wal nog niet kan zeggen hoe haar regeling precies zal uitpakken. Het ministerie weet immers niet welke bedrijven direct oren hebben voor uitkoop. Zijn dat de grootste uitstoters? En liggen die dichtbij natuurgebieden? Van der Wal moet er vooralsnog het antwoord op schuldig blijven, terwijl het voor de uitwerking van haar plannen nogal een verschil maakt.

En dat terwijl een stevige stikstofaanpak steeds urgenter is. In de drieënhalf jaar sinds de Raad van State-uitspraak is veel kostbare tijd verloren gegaan. Voor de natuur, die al decennia kapt met een teveel aan stikstof en steeds verder verslechtert, maar ook voor de economie en voor boeren zelf. De uitermate stroeve en soms niet rond te krijgen vergunningverlening voor veel projecten, dreigt veel van de grote ambities van het kabinet te vertragen, op het gebied van woningbouw of de energietransitie bijvoorbeeld. Bovendien zit het kabinet hevig in haar maag met een groep boeren die voorheen zonder natuurvergunning konden boeren, maar voor wie nu hoge boetes in de lucht hangen.

Van der Wal is zelf de eerste om te erkennen, dat het kabinet er nog lang niet is. “Dit probleem is zó complex en groot, je kunt dat niet in één keer repareren.”

