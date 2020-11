De steun voor Baudet brokkelt steeds verder af

De crisissituatie binnen Forum voor Democratie wordt met het uur chaotischer. De gevallen leider Thierry Baudet zei donderdag in het ontbijtprogramma ‘Goedemorgen Nederland’ van WNL dat hij de partij wil opsplitsen. Baudet bepleit een ‘boedelscheiding’ in de hoop dat daarmee een einde komt aan het wederzijdse moddergooien.

FvD staat al enkele dagen op instorten. Problematisch voor Baudet is dat prominenten binnen de partij een voor een hun handen van hem aftrekken. Hij leunt nog op enkele vertrouwelingen, maar de vraag is hoe lang hij nog overeind blijft en een gooi kan doen naar het leiderschap.

Wat de kwestie verder op scherp heeft gezet is een brief die FvD-senator Nicki Pouw-Verweij, tevens de nummer drie op de kandidatenlijst voor de verkiezingen, naar het bestuur heeft gestuurd. Daarin beschrijft zij de gebeurtenissen op een bijeenkomst met kandidaat-Kamerleden van de partij, afgelopen vrijdagavond. Volgens Pouw-Verweij is Baudet ‘de afgelopen tijd geradicaliseerd en complottheorieën gaan aanhangen’. Ze schrijft in die brief dat Baudet op die bewuste avond riep dat corona de wereld in is geholpen door George Soros en anderen ‘om onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten’. Hij zou ook hebben geroepen: “Bijna iedereen die ik ken is antisemiet.”

‘ weinig professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid’

Meerde FvD’ers, zoals Eva Vlaardingerbroek (nummer 5 op de lijst) en Joost Eerdmans (nummer 4), hebben inmiddels bevestigd dat de inhoud van de brief juist is. Baudet zelf ontkent dat hij deze uitspraken heeft gedaan.

Het is voor Baudet ook pijnlijk dat de Europese fractie zich inmiddels van hem distantieert. De twee FvD-parlementariërs in Brussel, Rob Roos en Derk Jan Eppink, zeggen dat ze bereid waren om plaats te maken zodat Baudet naar de Europese fractie zou kunnen verhuizen. Maar daar voelt hij niets voor. Roos en Eppink vinden dat de handelswijze van Baudet de afgelopen dagen ‘getuigt van weinig professionaliteit, integriteit en betrouwbaarheid'.

Zo brokkelt de steun voor Baudet steeds verder af. De nummer 10 op de kandidatenlijst, Hans Smolders, kondigde vanmorgen aan dat hij zich terugtrekt. Daarmee volgt hij het voorbeeld van Paul Cliteur en Theo Hiddema.

Hoe het verder moet, is onduidelijk. Baudet verkeert al enkele dagen op voet van oorlog met drie andere leden uit het bestuur. Het ene kamp (Baudet) heeft toegang tot de socialemediakanalen, het andere heeft de fysieke toegang tot het partijbureau. Baudet zei eerder dat hij komende maandag en dinsdag lijsttrekkersverkiezingen wil houden onder de leden, maar zijn bestuursgenoten voelen daar niets voor.

Vicevoorzitter Lennart van der Linden zei vanmorgen tegen NRC Handelsblad dat zij op dit moment niet willen praten over een ‘boedelscheiding’, maar allereerst de ‘gekaapte ICT-systemen’ terug willen. Bestuurslid Rob Rooken is van plan om aangifte tegen Baudet te doen. “Eerst de gestolen ICT-spullen terug, dan pas praten we verder”, zegt Van der Linden.

