De stemming rond de abortuswet legt het debat rondom medische ethiek open

Het gebeurt niet vaak dat de Eerste Kamer met meer dan twee derde meerderheid een wetsvoorstel aanneemt over een gevoelig onderwerp. En zeker niet als dat onderwerp zo gevoelig is als abortus.

Maar dinsdag gebeurde het bij de afschaffing van de verplichte vijf dagen bedenktijd. Voor het eerst in meer dan dertig jaar wordt de abortuswet aangepast. Daar blijft het niet bij, want na de zomer wordt opnieuw een historische stemmingsuitslag verwacht.

In diezelfde Eerste Kamer valt dan het definitieve besluit over de abortuspil via de huisarts. Daarvoor tekent zich al net zo’n brede steun af. Twee keer binnen korte tijd gaat Nederland de abortuswet moderniseren.

Met bloemen in hun handen

Waar komt opeens die nieuwe politieke wind vandaan? Bijna beduusd stonden de Kamerleden Jan Paternotte (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks), Attje Kuiken (PvdA) en Jeroen van Wijngaarden (VVD) dinsdag na de stemming met bloemen in hun handen in het ‘ministersbankje’ van de Eerste Kamer. Samen loodsten de vier Kamerleden van de coalitie én oppositie het wetsvoorstel door het parlement. In de Eerste Kamer bleek de steun nog groter dan in de Tweede.

De bloemen zijn al een teken dat er politiek iets bijzonders aan de hand is. Initiatiefwetten - ingediend vanuit de Tweede Kamer in plaats van door het kabinet - halen zelden de eindstreep. Als het lukt wachten volgens traditie felicitaties voor de indieners.

Een ander teken is ook dat de politieke scheidslijnen er op medisch-ethisch gebied anders beginnen uit te zien dan eerder. Met name het CDA neemt een nieuwe positie in. De CDA-fractie in de Tweede Kamer stemde eerder dit jaar vóór de verstrekking van de abortuspil bij de huisarts.

CDA: moeite met schrappen bedenktijd

Het CDA kijkt pragmatisch naar de drempelverlaging voor de abortuspil. Veel vrouwen gaan nu bij een ongewenste zwangerschap al voor advies naar de huisarts. Die kan hen meteen adviseren over betere anticonceptie. “We hopen dat het helpt bij het terugdringen van herhaalabortussen”, zei Kamerlid Hilde van Palland.

Met het schrappen van de verplichte bedenktijd heeft het CDA meer moeite. Officieel is het standpunt van de partij nog steeds dat “voor het CDA de vijf dagen erg belangrijk zijn”. In de Tweede Kamer stemde de fractie nog unaniem tégen het schrappen ervan.

Maar in de Eerste Kamer stemden dinsdag vier senatoren onverwacht vóór. Ook zij kwamen met vooral praktische argumenten. De CDA-voorstemmers zijn overtuigd dat een flexibele beraadtermijn in de praktijk net zo zorgvuldig werkt. Er verandert volgens senator Greet Prins de facto niets aan “de juiste balans tussen de autonomie van de vrouw en de rechten van ongeboren leven”.

Er is bijna sprake van een soort boemerang-effect

Abortus is de eerste testcase geworden van het vrije politieke debat dat sinds dit jaar mogelijk is over medische ethiek. De regeringspartijen hebben er onderling geen afspraken meer over gemaakt. D66 en VVD werken zelfs samen met oppositiepartijen. Alle medisch-ethische onderwerpen zijn een ‘vrije kwestie’ geworden.

Omdat liberale en linkse partijen samen een meerderheid hebben, is er in principe politiek draagvlak voor nieuwe stappen. Ook bijvoorbeeld de rechtse fractie-Nanninga (JA21) stemde in de Eerste Kamer vóór het schrappen van de bedenktijd.

Er is bijna sprake van een soort boemerang-effect: onder het vorige kabinet waren medisch-ethische nieuwe stappen politiek nauwelijks bespreekbaar. Maar de voorstanders - D66, GroenLinks, PvdA en VVD - hebben in de afgelopen jaren verre van stilgezeten.

Ze werkten samen, legden vast initiatiefwetten klaar en werkten geduldig aan het uitbouwen van politiek draagvlak. D66 werkt al sinds een jaar samen aan wetsvoorstellen met de oppositiepartijen, de VVD sloot zich daar dit voorjaar ook bij aan. Vanaf dat moment was er een breed front van voorstanders.

Doorslaggevend was mede de strategie die de voorstanders kozen: niet polariseren, veel tijd nemen voor een inhoudelijke discussie met tegenstanders.

Eindeloze gesprekken voor een zorgvuldige benadering

De discussie over abortus mag in Nederland maatschappelijk zijn gepolariseerd, in de Tweede Kamer en de afgelopen weken in de Eerste Kamer complimenteerden voor- en tegenstanders van abortus elkaar over en weer voor het luisteren naar elkaars argumenten.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet zegt dat de voorstanders van diverse partijen “eindeloos met elkaar hebben gesproken” over een zorgvuldige benadering. “Abortus is geen onderwerp waar je mee moet willen scoren”.

Ellemeet noemt het schrappen van de bedenktijd nadrukkelijk geen versoepeling, maar gebruikt het woord ‘verbetering’. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte kiest net iets andere woorden en spreekt over ‘versterking van het abortusrecht’. Zijn partij kwam twee jaar geleden als eerste met het voorstel de abortuswet aan te passen.

De principiële tegenstanders van aanpassingen van de abortuswet vormen nu een bont gezelschap. Met enerzijds de kleine christelijke partijen ChristenUnie en SGP en anderzijds de rechts-populistische partijen PVV en Forum voor Democratie, en ook bijvoorbeeld de BoerBurgerBeweging.

In de Tweede Kamer stelde Forum voor Democratie voor om vrouwen te verplichten voorafgaand aan het afbreken van een zwangerschap een echo te bekijken. Het voorstel haalde het niet.

Lees ook:

Het anti-abortusgeluid komt niet alleen uit religieuze hoek, ook conservatief-rechts laat zich horen

Gealarmeerd door de ontwikkelingen in Amerika, vrezen velen voor het Nederlandse recht op abortus. Vooral conservatief-rechts richt steeds meer de pijlen op zwangerschapsafbreking.