De staking van sociaal advocaten gaat niet door, nu minister Dekker meer geld kan uitgeven

Eerder hield Dekker koppig vol dat zijn hervorming van het systeem voor gesubsidieerde rechtsbijstand zonder extra geld moest worden uitgevoerd. Volgens de minister zou vermindering van het aantal rechtszaken uiteindelijk leiden tot hogere tarieven, in 2024. “De advocatuur weet ook dat ik geen geldmachine op het ministerie heb”, zei de minister eerder, tot ergernis van advocaten.

Die geldmachine is nu toch gevonden, in de vorm van 45 miljoen extra bovenop de afspraken uit het regeerakkoord. De rest van het geld komt uit overgebleven geld op het ministerie (15 miljoen) en uit het geld dat toch al was uitgetrokken voor de stelselherziening (13 miljoen). Het geld is tijdelijk bedoeld voor 2020 en 2021. “Een overbruggingskrediet, om de grootste nood tegemoet te komen”, aldus Dekker gisteren in een toelichting. Advocaten die rechtshulp bieden aan mensen die dit zelf niet kunnen betalen, krijgen hiermee volgens Dekker een tariefsverhoging van zo’n 10 procent.

Brandbrief van advocaten

De kou tussen de minister en de advocaten is hiermee uit de lucht. Afgelopen week liepen advocaten nog boos de zaal uit tijdens een debat tussen Dekker en de Tweede Kamer. In dat debat lieten ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie weten Dekker iets moest doen. De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) schreef in de herfst een brandbrief en weigerde toen verder overleg met de minister. “We zitten weer aan tafel”, aldus Dekker.

De NOvA en de vereniging van sociaal advocaten VSAN roept advocaten nu op om de voorgenomen acties af te blazen. Die zouden duizenden rechtszaken treffen begin januari, net na oudjaar. Dekker heeft er alle ver trouwen in. “Al heb ik niet de illusie dat we het nu over alles eens zijn.”

We zijn er nog lang niet, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. De SP ziet het geld duidelijk als een eerste stap. “Actievoeren heeft nut. Maar dit is het absolute minimum.” Twee jaar geleden adviseerde de commissie Van der Meer het kabinet al dat er meer geld bij moest voor hogere tarieven. Veel advocaten dreigen te stoppen met dit werk, dat vaak veel meer uren kost dan vergoed worden. Dekker erkent dat met deze 73 miljoen euro het eerdere kabinetsadvies nog niet gevolgd is.

Volgende week is de behandeling van de begroting van het ministerie van justitie en veiligheid. Van Nispen: “Daar zal ik hem vragen: hoe nu verder? Hij kan het niet hierbij laten.”

