De SP stoot zijn jongerenvereniging Rood definitief af

De SP breekt definitief met jongerenafdeling Rood. In een stemming op de digitale partijraad stemde zaterdagmiddag 84 procent van de aanwezige afdelingsvoorzitters voor een scheiding tussen moederpartij en jongeren.

Slechts 13 procent van de afdelingen stemde tegen het overnemen van de conclusies van een speciale onderzoekscommissie. Na afloop sprak partijvoorzitter Jannie Visscher van een besluit dat de partij “erg zwaar is gevallen. Maar we hebben duidelijk gekozen voor onze SP, onze idealen en we kunnen een bladzijde omslaan.”

Rood werd eind vorig jaar al door het partijbestuur op afstand van de SP gezet, nadat de jongeren een voorzitter hadden gekozen die kort daarvoor geroyeerd was als partijlid. Hij zou namelijk ook lid zijn van het Communistisch Platform. De SP ziet die interne club als een politieke partij die als doel heeft om de socialistische partij van binnenuit om te vormen tot een communistische partij. Volgens de SP-statuten is dubbel partijlidmaatschap niet toegestaan.

De discussie ging er tijdens de partijraad soms emotioneel aan toe. Oud-Kamerlid Henk van Gerven, partijvoorzitter in Oss, riep critici op te “stoppen met stoken in onze partij’. Hij vroeg om meer loyaliteit naar de partij toe.

Een linksere en activistischer koers

Vooral in de steden is er veel steun voor Rood. Volgens de Rotterdamse afdelingsvoorzitter Tijs Hardam, tevens Roodlid, ligt een politiek meningsverschil ten grondslag aan het conflict. Rood staat volgens hem een linksere en activistischer koers voor, wat de jongeren niet in dank wordt afgenomen door de moederpartij.

In Utrecht en Gouda zorgen de Roodleden juist voor groei van de afdelingen en het organiseren van activiteiten. Die afdelingen vrezen nu een leegloop. Voorzitter Ankie Petersen (Utrecht): “De jongeren hebben juist bijgedragen aan de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het actievoeren staat bij hen nog steeds centraal. Terwijl Rood nu klinkt als een enge communistische actiegroep.”

Lenny Roelofs vreest dat de Goudse afdeling fors geraakt wordt door het afstoten van Rood. “Ik zie met angst en beven de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar tegemoet. Ik ben bang dat we door het verlies van Rood ook leden gaan verliezen, die we graag als kandidaat hadden gezien bij de verkiezingen.”

Een heksenjacht voorkomen

Volgens het partijbestuur kunnen Roodleden wel lid van de SP blijven. Rood wordt door de SP immers niet als aparte politieke partij gezien. De komende tijd wil de SP een nieuwe jeugdafdeling opzetten.

Er was het partijbestuur veel aan gelegen om de discussie over Rood en het CP, die nu al bijna een jaar loopt, af te sluiten. Partijvoorzitter Jannie Visscher zag niets in het uitstellen van de stemming, waar een deel van de afdelingen voor pleitte. “De verschillen zijn eerder onoverbrugbaar gebleken. Ik ben bang dat we bij uitstel elkaar nog langer in een houdgreep van ellende zullen houden.”

De rust zal voorlopig waarschijnlijk nog niet terugkeren in de partij. Een groep leden uit het ‘Marxistisch Forum’, dat voortkomt uit het CP, doet een gooi naar het partijbestuur, om de partij ‘linkser en radicaler’ te laten worden. Een deel van de afdelingsbestuurders wil dat ook MF als politieke partij aangemerkt wordt en dat ook de leden die aangesloten zijn bij deze groep geroyeerd worden. Een voorstel om breed onderzoek te doen naar communistische of marxistische sympathieën onder SP-leden haalde geen meerderheid. Partijvoorzitter Jannie Visscher zegt een ‘heksenjacht’ te willen voorkomen. Wel zegt zij dat de linkse groepen binnen de partij de komende tijd scherp in de gaten gehouden zullen worden. “Wij zien ook dat het CP activiteiten lijkt over te hevelen naar het MF. We moeten altijd alert zijn.”

