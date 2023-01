De SGP geeft alles voor een Europese zetel, en dat is nieuw

Het zal erom spannen, zei SGP-voorlichter Kees Bos eerlijk. Als de SGP in 2024 opnieuw een zetel wil halen in het Europees Parlement, dan moet de hele achterban komen stemmen. Komt de helft, dan zal er geen zetel zijn.

Tot nu toe hadden de meeste SGP’ers wel iets anders te doen als er Europese verkiezingen waren.

Daarom geeft de partij alles. De staatkundig gereformeerden gaan tot het gaatje. “We pakken het aan alsof het landelijke verkiezingen zijn”, zei Bos. De mensen moeten in 2024 pas stemmen, maar over het aantal benodigde oranje aanplakbiljetten wordt nu al nagedacht. Er zijn al waterflessen met ‘Bert-Jan Ruissen’ erop, de SGP-Europarlementariër. Er ligt een strategie.

Geen internationale samenwerking

Dat de SGP enthousiast campagne voert, is natuurlijk niet nieuw. Wel dat het Europese verkiezingen zijn, waaraan de partij eerder nogal weifelend deelnam. Zo zie je maar weer. Toen Arnon Grunberg stage liep bij de landelijke SGP-fractie, werd hem duidelijk dat alle dingen die elders gebeuren, bij de SGP ook plaatshebben, alleen veel later.

Het is nog niet zo lang geleden dat de SGP niets van internationale samenwerking moest hebben. De partij was achtereenvolgens tegen de Volkenbond, de Verenigde Naties, de Europese Gemeenschap.

Nu, over de EU, is het standpunt ‘genuanceerd’, zoals ze dat zelf zeggen. Europese samenwerking kan op punten nodig zijn, maar op de meeste nog altijd niet. Hoe het ook zij: uit Brussel wegblijven wil de partij niet.

Ook vóór Ruissen was er een SGP-Europarlementariër, Bas Belder, die twintig jaar op en neer naar Brussel reisde. Hij kreeg er onlangs een lintje voor. Maar de zetel was letterlijk halfhartig, want de SGP deelde met de ChristenUnie een kieslijst.

Jongeren willen EU-parlement afschaffen

Afgelopen juli hebben de SGP en de ChristenUnie met elkaar gebroken. Ieder gaat in 2024 met een eigen lijst de Europese verkiezingen in. Dat betekent dat de SGP plots in razend tempo de Europese interesse in zijn eigen gelederen moet opwekken.

De jongerenafdeling van de partij heeft bijvoorbeeld in zijn programma staan dat het Europees Parlement moet worden afgeschaft. “Het moet worden vervangen door een raadgevend instituut”, staat in hun beginselen. “Het Parlement kost de burgers van de EU veel meer dan dat zij oplevert.”

Bij de SGP zijn de jongeren in de jeugdafdeling vaak ruim boven de achttien, dus stemgerechtigd. Ruissen nodigt ze nu met 120 tegelijk uit, per dubbeldekkerbus, om naar Brussel te komen. Daar krijgen ze een uitleg over Europa en zijn instituties. Ze krijgen twee dagen lezingen, een diner en ieder een waterfles.

Dat het ook voor de SGP zaak is om soms pragmatisch te zijn, ontdekte Grunberg ook. Nooit eerder was het nodig om ze te vertellen dat het Europees Parlement in werkelijkheid over iedere Europese wet actief meepraat en onderhandelt, nu wel. Want de SGP-jongeren mogen van de partijregels heus hun eigen gedachten hebben over het parlement, ze moeten er in 2024 wel allemaal voor komen stemmen.