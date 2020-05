De rij heeft iets oneerlijks: cure staat altijd vooraan, care is hekkensluiter

In verpleeghuizen overlijden veel bewoners aan corona. Dat is diep tragisch en daar wordt veel over gesproken. Daarbij gebruiken we metaforen, en die doen ertoe, ze bepalen hoe we naar deze problematiek kijken.

Een eerste veelgebruikte metafoor is die van de ‘rij’ of de ‘wachtrij’. De verpleeghuizen staan bij de bestrijding van corona ‘achter in de rij’, ze zijn de ‘hekkensluiter’. Het is een krachtige metafoor. De allerzwaksten staan weer achteraan, zijn de allerlaatsten in de rij. En dus de eerste slachtoffers van de ramp. Als de zwaksten achteraan staan, treffen we vooraan de sterksten aan, de ziekenhuizen met hun ic’s en sterke lobby, bijvoorbeeld. Daarmee heeft de rij iets heel oneerlijks. De cure altijd vooraan, de care altijd achteraan.

De tweede metafoor is die van de ‘haard’ van besmettingen. Die kan ‘exploderen’ en dan gaan ziekenhuizen over op ‘oorlogsgeneeskunde’, maken keuzes wie wel en niet wordt behandeld. Dus moeten we alles doen om brandhaarden te beheersen, door aan verhoging van de ic-capaciteit in de ziekenhuizen absolute prioriteit te geven. Dat is de basis, het fundament van de bestrijding van corona. Die metafoor is ook krachtig: als die basis niet op orde is, is iedereen daarvan het slachtoffer – ook de bewoner van verpleeghuizen.

Twee krachtige metaforen, die beide een aspect van de werkelijkheid overbelichten en een aspect onderbelichten. Dus is de vraag: welke metafoor domineert het debat?

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici.