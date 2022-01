De relatief onbekende Micky Adriaansens doet niet onder voor de oude politieke rotten in Rutte IV

Op het eerste gezicht is zij een van de nieuwelingen in het kabinet-Rutte IV. Maar als het op besturen aankomt, doet de 57-jarige Monique Anne Maria (Micky) Adriaansens (VVD) niet onder voor de meest ervaren politici in die ploeg.

De aanstaande minister van economische zaken en klimaat (dinsdag sprak ze uitgebreid met formateur Mark Rutte) heeft een veelzijdig curriculum vitae. Ze was onder meer advocaat en directeur van thuiszorginstelling Amant. Tot op de dag van vandaag is Adriaansens voorzitter van de raad van bestuur van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde.

Van 2012 tot 2017 maakte Adriaansens bovendien naam als voorzitter van de Larensche Mixed Hockey Club, haar lust en haar leven. Haar vader bekleedde in de jaren zeventig dezelfde functie, ze speelde jaren in het eerste elftal, en haar zoon en dochter waren er ook actief.

Tijdens haar voorzitterschap verkeerde de club in financieel zwaar weer. Dat ze daar de boel weer op orde wist te krijgen, leverde Adriaansens in 2017 de erepenning van de gemeente Laren op.

Voor de VVD in de Eerste Kamer

Sinds juni 2019 zit de geboren Schiedamse voor de VVD in de Eerste Kamer. “Als ik naar mijzelf kijk: verschillende ervaringen hebben mij hier gebracht”, zei ze op 12 mei 2020 tijdens haar maidenspeech aldaar. “Via de advocatuur naar het adviesvak, om vervolgens de stap naar management en besturen te zetten. Iedere stap heeft zo zijn eigen leerervaringen. Vandaag is ook weer zo’n leermoment.”

Naar alle waarschijnlijkheid heeft ze er maandag weer één, als ze wordt beëdigd door de koning en op het bordes van paleis Noordeinde komt te staan. “Ik schijn een creatieve leerstijl te hebben en houd ervan om in het diepe te springen, het liefst zonder bandjes”, zei ze ook nog in haar maidenspeech, die verder hoofdzakelijk over onderwijsbeleid ging.

Als bewindspersoon treft ze komende week een snel veranderend ministerie van economische zaken en klimaat aan. Sommige kerntaken zijn inmiddels versnipperd over de kabinetsploeg. Zo wordt Rob Jetten (D66) hoofdverantwoordelijk voor het klimaatbeleid, als minister voor klimaat en energie. Het hoofdpijndossier ‘gaswinning in Groningen’, waarover een parlementaire enquête wordt gehouden, is belegd bij staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66).

Adriaansens zal het druk genoeg krijgen met andere thema’s, zoals de aanhoudende economische gevolgen van de coronapandemie en het vestigingsklimaat voor bedrijven.

