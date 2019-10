De Raad van State wil een hoge drempel voor het bindend referendum

Invoeren van het bindend referendum is mogelijk, maar dan moeten voor- en nadelen scherp worden gewogen. En dat gebeurt niet in het initiatiefwetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak. Dat zegt de Raad van State in een advies over dat voorstel. Invoering van een referendum is een ingrijpende wijziging van het staatsbestel, zegt de raad. Doe het dus zorgvuldig.

De vraag is of het er ooit van komt. Alleen D66 voelt nog voor het bindend referendum, de rest van de coalitie heeft er een afkeer van. Burgers kunnen met het aanvragen van een ‘bindend correctief referendum’ een wet tegenhouden die door het parlement al is aangenomen. De Grondwet moet dan wel aangepast worden. Zo’n referendum stond in de topdrie van aanbevelingen van de staatscommissie-Remkes, die begin dit jaar de regering adviseerde over modernisering van ons staatsbestel. Daarmee zou de politiek de kloof met de kiezer kunnen verkleinen.

Maar het kabinet begeeft zich op glad ijs als het kleur zou bekennen over het referendum. Pas voor de zomer kwam er een reactie op het vuistdikke rapport van Remkes. Het kabinet nam ‘nog geen definitief standpunt’ in omdat er ‘heel verschillend’ over werd gedacht. Van de oppositie zijn SP, PVV en FvD groot voorstander. Ooit ook GroenLinks en PvdA, maar de leden van die partij floten hun fractie terug.

D66-minister Ollongren(binnenlandse zaken) is daarnaast voorzichtig vanwege het debacle met het raadgevend referendum. Dit kabinet zette dat bij het grof vuil. Officieel vanwege de grote nadelen die eraan kleven, zoals dat het kabinet de uitslag naast zich neer kan leggen.

De Raad van State waarschuwt dat een bindend referendum tegenstellingen in de samenleving vergroot en de daadkracht van de overheid aantast. Voor een dergelijk referendum zou een hoge drempel moeten komen.

Lees ook:

Commissie-Remkes: Voorkeurstemmen moeten belangrijker worden

Meer gewicht voor voorkeurstemmen en een bindend referendum zijn twee van de adviezen van de commissie-Remkes. Hiermee kan de parlementaire democratie worden versterkt.