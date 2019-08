De PvdA worstelt al vele jaren met het boerkaverbod

Het is weleens drukker op Twitter en Facebook met reacties en uitspraken van fractievoorzitters en Kamerleden. Slechts drie Kamerleden, onder wie Geert Wilders die ooit het initiatief nam voor de wet, hebben tot nu toe commentaar gegeven op het boerkaverbod, dat begin deze maand van kracht werd.

Even afwachten, lijkt het devies te zijn van veel fracties in de Tweede Kamer; eerst zien hoe het boerkaverbod zich in de praktijk ontwikkelt. De Tweede Kamerfracties van CDA en VVD lieten kort van zich horen, met de waarschuwing dat het boerkaverbod direct strikt gehandhaafd moet worden. “Dat de politie zegt dat ze het geen prioriteit geven, vind ik niet kunnen”, zei CDA-Kamerlid Harry van der Molen. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma wil dat er betere instructies komen voor gemeentes.

Vorig jaar bleek al dat de politieke discussie over het boerkaverbod niet zo snel meer oplaait. De finale beslissing in de Eerste Kamer voltrok zich in juni 2018 relatief geruisloos. Er was in de Tweede en Eerste Kamer al meer dan dertien jaar over gedebatteerd. Zowel voor- als tegenstanders waren toe aan een politieke streep onder de zaak. Met 44 stemmen voor en 31 tegen werd het boerkaverbod in de senaat aangenomen. D66, PvdA, SP en GroenLinks stemden tegen.

Open zenuw

Binnen één partij, de PvdA, blijft het boerkaverbod een open zenuw, bleek deze week. Het Amsterdamse PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond kreeg een storm van kritiek te verduren toen hij in een felgele boerka meedeed aan de Canal Parade. Namens ‘de PvdA Amsterdam’, beweerde hij, maar hij werd door wethouder Marjolein Moorman teruggefloten. “Voor mij symboliseert de boerka de ongelijkheid van vrouwen en mannen (…) Dat heeft voor mij niets met vrijheid te maken”, luidde de felle correctie van Moorman.

Het doet denken aan de eerdere worsteling van de PvdA met de boerka. De partij stemde in 2016 in de Tweede Kamer vóór het boerkaverbod en voegde zich in 2018 in de Eerste Kamer bij de tegenstanders. De eerste keer was de PvdA regeringspartij, de tweede keer lid van de oppositie. Maar dat is niet het hele verhaal. Binnen de PvdA waren de meningen verdeeld. Zo wilde PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch eerder al dat boerka’s verboden zouden worden op vliegvelden. Toen de PvdA in de Eerste Kamer uiteindelijk tegen het boerkaverbod stemde, verklaarde de fractie vooral te twijfelen aan de ‘toegevoegde waarde’ van een verbod. “Instellingen kunnen nu al huisregels opstellen.”

Scherpe randjes

Het was PvdA-minister Ronald Plasterk die de wet door de Tweede Kamer loodste. De PvdA had wel van coalitiepartij VVD geëist dat de scherpe randjes van het plan eraf gingen. Geen volledig verbod, maar alleen in publieke ruimten als scholen, ziekenhuizen en het openbaar vervoer.

Plasterk voorzag al meteen dat het handhaven van de wet een probleem zou worden. “Iemand zou zich kunnen beklagen: dat is me ook wat, ik kom elke keer in de hal van het ziekenhuis en word omgeven door mensen die het gelaat bedekken”, gaf hij als voorbeeld in de Tweede Kamer. Hij adviseerde om dan naar de portier te stappen. “Zoals bij het verbod op roken in de trein of allerlei andere verboden”. Plasterk waarschuwde wel, toen al, dat de politie er niet snel voor uit zou rukken.

Lees ook:

Wie handhaaft het boerkaverbod? (dat eigenlijk niet zo mag heten)

Vanaf 1 augustus is gezichtsbedekkende kleding verboden in onder meer het openbaar vervoer en ziekenhuizen. De wet is in de volksmond beter bekend als het ‘boerkaverbod’. Vier vragen over de nieuwe situatie.

Mag je zijn wie je bent? Niet als je rookt of een boerka draagt

Ook al heeft niemand er echt last van, toch mag je de metro niet meer in met een boerka, en zelfs op een verre uithoek van het perron straks niet meer roken. Dat botst met het rechtsgevoel: we mogen toch zelf weten wat we doen zolang we anderen niet schaden?