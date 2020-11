De PvdA stelt wonen en werken centraal in verkiezingsprogramma

Werk, wonen, onderwijs. De thema’s waarmee Lodewijk Asscher zijn gehavende PvdA de afgelopen jaren probeerde opnieuw smoel te geven, staan – niet verrassend – centraal in het verkiezingsprogramma dat de partij zondag presenteerde.

PvdA-leider Lodewijk Asscher: “Er zijn de afgelopen jaren dingen scheefgegroeid. Dingen die normaal zouden moeten zijn, zijn onzeker geworden. Een betaalbare woning, dat je genoeg verdient met werk en de gelijke kansen voor kinderen.” De coronacrisis brengt die manco's nog duidelijker aan het licht, zegt Asscher.

De PvdA wil mensen die in de coronacrisis hun baan verliezen, aan het werk houden met ‘crisisbanen’, bij de GGD’s, de zorg en in het onderwijs. Ook wil de partij de bijstand en AOW verhogen. Het minimumloon moet van de sociaaldemocraten naar 14 euro.

De komende jaren moet er ook fors worden bijgebouwd, vindt de PvdA: 100.000 woningen per jaar tot 2030. GroenLinks, D66 en CDA hebben dezelfde ambitie. Tegelijkertijd moeten huisjesmelkers forse boetes kunnen krijgen en gaat er voor beleggers en pandjesbazen een ‘Prins Bernhardbelasting’ gelden, genoemd naar Prins Bernhard junior, die veel panden bezit. In de zorg wil de PvdA het eigen risico afschaffen, de zorgpremies verlagen en verzekeraars verbieden om nog winst uit te keren aan aandeelhouders.

Nieuw elan, maar nog niet in de peilingen

De partij wil deze plannen betalen door miljonairs en multinationals meer belasting te laten betalen. Milieuvervuiling wil de partij ook zwaarder belasten. Daarnaast moeten grote digitale bedrijven, zoals Google, voortaan belasting betalen in Nederland.

De stemming in de PvdA is alweer enige tijd optimistisch, nadat de partij met negen zetels in de oppositie zichzelf opnieuw heeft moeten uitvinden. Met een aloud sociaaldemocratisch verhaal over bestaanszekerheid probeert fractievoorzitter Asscher het vertrouwen van de kiezer te herstellen, dat beschadigd raakte door de bezuinigingen van het VVD/PvdA-kabinet Rutte-II. Deels is hij daarin succesvol: in de Tweede Kamer onderscheidt Asscher zich als kundig debater, die bovendien het beleid van het kabinet op punten weet bij te sturen. Voorlopig hoogtepunt tijdens deze regeerperiode is de overwinning bij de Europese Verkiezingen van vorig jaar, met eurocommissaris Frans Timmermans als lijsttrekker.

Intussen is in de peilingen nog nauwelijks sprake van nieuw elan. Daarin schommelt de PvdA tussen de 11 en 15 zetels, vrij schamel voor een partij die vier jaar vrijuit oppositie heeft kunnen voeren. Het is een probleem dat ook de andere linkse partijen hebben. Hoewel het maatschappelijk debat tijdens de coronacrisis naar links verschuift en partijen als de VVD en CDA ook signaleren dat door het kapitalisme zaken scheefgegroeid zijn, profiteren de linkse partijen hier nauwelijks van. De lage peilingen bedreigen de ambitie van Asscher en GroenLinks-voorman Jesse Klaver om in een volgend kabinet samen op te trekken.

Eind deze maand maakt de PvdA de kandidatenlijst bekend.

Lees ook:

Lodewijk Asscher: ‘Als de politiek nu niet ambitieus is, dan aanvaardt ze verschraling en verarming’

De politiek beslist nu hoe het komende decennium eruitziet, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher. ‘Als je doet alsof we terug kunnen naar het oude, dan speel je Russische roulette met de samenleving.’