De PvdA geeft het 2G-beleid een laatste zetje richting de prullenbak

Het kabinet kan stoppen met de worsteling of de toegang tot bepaalde sectoren alleen nog mogelijk moet zijn voor gevaccineerde of van corona genezen mensen. Ook de PvdA keert zich nu tegen dit bekritiseerde 2G-beleid. Daardoor zal een Kamermeerderheid zich donderdag achter een motie scharen die 2G afwijst.

De vorige minister van volksgezondheid, Hugo de Jonge, was altijd groot voorstander van dit deurbeleid. De samenleving zou volgens hem versneld open kunnen als alleen gevaccineerde en genezen mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld de horeca en festivals. Tegelijkertijd zou het ongevaccineerde mensen verleiden alsnog die prikken te halen.

Het politieke draagvlak voor 2G is altijd wankel geweest. Binnen de coalitie zijn alleen VVD en D66 uitgesproken voorstander, het CDA twijfelt. De ChristenUnie presenteerde in november vorig jaar het alternatieve voorstel van 1G: iedereen testen voor toegang. De partij heeft principiële moeite met het afsluiten van bepaalde locaties voor groepen mensen.

Onnodig lang boven de markt laten hangen

De nieuwe coronaminister, Ernst Kuipers, proefde al dat het moeilijk zou zijn om het 2G-wetsvoorstel door het parlement te krijgen. Hij kondigde vorige week aan dat er meer onderzoek moet komen naar de effectiviteit van deze maatregel. Eerder onderzoek van de TU Delft liet zien dat ‘in de huidige epidemiologische situatie het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein is dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering’ van een 2G-wet.

De vraag is nu of Kuipers dat nadere onderzoek nog nodig vindt, gezien de groeiende politieke weerstand. PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken zei woensdag: “Het kabinet laat 2G op dit moment onnodig lang boven de markt hangen, dat leidt tot grote onrust in de samenleving en ondermijning van het draagvlak voor andere maatregelen.” Ze sluit overigens niet uit dat er op enig moment, mocht er straks een nieuwe, gevaarlijke mutatie van het virus komen, 2G alsnog nodig zal zijn.

De stemming donderdag zal hoofdelijk zijn, dat betekent dat alle honderdvijftig Kamerleden zich individueel moeten uitspreken over het intrekken van 2G. “Ik zal het oordeel van de Kamer respecteren. We hebben al eerder gezegd: het is niet onze intentie om 2G nu in te zetten”, liet minister Kuipers weten.

Forse versoepelingen in aantocht Het kabinet broedt op stevige versoepelingen om de samenleving verder te openen. De omikron-variant is weliswaar zeer besmettelijk, toch blijft de belasting van de ziekenhuizen meevallen. Volgende week dinsdag is de coronapersconferentie, maar deze woensdag lekte al uit waar het kabinet over nadenkt. Het is denkbaar dat het coronatoegangsbewijs eind deze maand wordt ingetrokken. Op sommige locaties (drukke festivals) zou dan 1G-beleid van toepassing worden: iedereen testen voor toegang. Ook het schrappen van de anderhalvemeter-regel is een optie. Op kortere termijn wil het kabinet bestaande regels versoepelingen, zoals het verruimen van de openingstijden van de horeca en het loslaten van de verplichting van een vaste zitplaats. Het kabinet had woensdagochtend extra beraad om de actuele cijfers te bespreken. Na afloop zei premier Rutte dat ‘de kans echt wel groot is dat er versoepelingen mogelijk zijn’.

