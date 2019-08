De politieke zomerschool is weer helemaal terug

Spelletjes, slaapzakken of een sjiek hotel (de zomerscholen op een rij)

De klassiekste zomerschool is die van de jongeren van de SP: vijf hele dagen in een kampeerboerderij in Drenthe. Meer dan zestig jongeren hadden eind juli ‘discussie over de staat van de vereniging’ en ‘scholing in onze ideologie’. Aan lange picknicktafels werd er samen gegeten terwijl oud-partijleider Emile Roemer op bezoek kwam, en diverse Kamerleden.

De jongeren in het CDA houden het zakelijk: drie vrijdagavonden zomerschool op het partijbureau, in augustus. In een zaaltje is er een lezing met discussie, dit jaar onder andere over het thema ‘Waarom werken we zo hard?’ Er kwamen in eerdere jaren zo’n twintig jongeren op af.

Bij de jongeren van Forum voor Democratie is soberheid troef dit jaar. Zij gingen in juli naar de Ardennen, slaapzak mee. Over het programma en sprekers wil FvD weinig loslaten, behalve dat er ‘sport, lezingen en trainingen’ ­waren, ‘lekker in de natuur’.

Vorig jaar was er ophef over de zomerschool vanwege de deelname van de leider van een ­extreem-rechtse Vlaamse organisatie. De editie 2017 is berucht omdat in een kasteeltje de witte wijn rijkelijk vloeide. Dit jaar moest onder de 170 aanmeldingen geloot worden.

GroenLinks houdt een ‘gezellig zomerkamp’ met spelletjes en een ‘toffe spreker’. In een vakantiehuis in Lunteren komen eind deze maand zestig jongeren bijeen. Het eten is veganistisch.

Het drukst was het bij de jongeren van de VVD, die geen echte ­zomerschool houdt, maar wel de halfjaarlijkse ledenvergadering in de zomer plant. Het tweedaagse Zomercongres in een sjiek hotel in Wageningen trok 220 jongeren, die er feestten en overnachtten, na lezingen over Thorbecke, en toespraken van vrouwenrechtenactivist Shirin Musa en VVD-coryfeeën.

De diepte in gaat het bij de PvdA, met een driedaagse zomerschool over ‘de woningmarkt van de toekomst’. Veertig jongeren hebben deskundigen en politici uitgenodigd en proberen zelf oplossingen te bedenken voor de woningnood. Aan de Zuid-Hollandse plassen is een groepsverblijf gehuurd met terras.