De politieke crisis op Sint-Maarten bedreigt de wederopbouw

In de Tweede Kamer groeit de onrust over Sint-Maarten, het Caribische ­eiland dat steeds verder wegzakt in politieke chaos. Het CDA wil dat het kabinet zo snel mogelijk ingrijpt.

Ruim een week geleden viel de ­regering van Sint-Maarten, voor de negende keer in tien jaar tijd. Premier Leona Marlin-Romeo verloor de meerderheid in het parlement na het opstappen van twee volksvertegenwoordigers van regeringspartij United Democrats. De premier heeft nieuwe verkiezingen uitgeschreven, gepland op 25 november. Inmiddels heeft een meerderheid van het parlement een motie van wantrouwen ingediend en de Marlin-Romeo naar huis gestuurd.

Staatssecretaris Raymond Knops (koninkrijksrelaties) was vorige week op het eiland vanwege een al eerder gepland werkbezoek en landde ‘midden in de crisis’. Hij deelt de zorgen die in de Tweede Kamer leven. Sint-Maarten is nog altijd bezig te herstellen van orkaan Irma, twee jaar geleden. Nederland heeft 550 miljoen ­euro aan noodhulp toegezegd. Voor Knops is het daarom van groot belang dat het eiland een stabiele en betrouwbare regering heeft, zodat het geld op een verantwoorde manier wordt besteed.

De nieuwe generatie is corruptie zat, maar staat buitenspel

Maar het CDA heeft er geen enkel vertrouwen in dat die stabiele regering er na 25 november daadwerkelijk komt. Het probleem is, zegt Kamerlid Chris van Dam, ‘dat deze tussentijdse verkiezingen te snel komen’. “Nieuwe partijen kunnen niet meedoen omdat ze zich niet tijdig kunnen registreren bij de Kiesraad.”

Van Dam vreest dat de macht als vanzelf weer in handen komt van de oude garde, zoals oud-premier William Marlin. Knops kwam eind 2017 hard in aanvaring met hem vanwege een ruzie over de noodhulp van ­Nederland aan het eiland. Uiteindelijk stapte Marlin op als premier, onder druk van ‘Den Haag’.

Van Dam: “Er is een nieuwe generatie op het eiland die de corruptie en de misstanden spuugzat is. Maar deze generatie staat bij de komende verkiezingen buitenspel. Dit gaat mis, terwijl de belangen groot zijn. Niet alleen de wederopbouw is nu in gevaar, het eiland moet dringend de witwaspraktijken aanpakken. Anders kan Sint-Maarten bijvoorbeeld op de zwarte lijst van de Verenigde Staten belanden en kunnen toeristen straks niet meer pinnen.”

Er valt 550 miljoen euro aan hulpgeld te verdelen

De mogelijkheden van het Nederlandse kabinet zijn beperkt. Sint-Maarten is een autonoom land binnen het koninkrijk; ingrijpen vanuit Den Haag kan alleen bij zeer hoge uitzondering. De rijksministerraad (het ­kabinet aangevuld met vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten) kan in actie komen als ­ergens in het koninkrijk de rechtshandhaving of de ‘deugdelijkheid van bestuur’ in het geding zijn.

Volgens het CDA-Kamerlid is dit laatste nu het geval. “Het kan niet zo zijn dat de rijksministerraad met de handen over elkaar zit. De situatie op Sint-Maarten is in tien jaar tijd helemaal ontspoord. Nu valt er 550 miljoen aan hulpgeld te verdelen, dat is gevaarlijk. Mensen zijn bezig om hun deel te incasseren. Pure corruptie.”

In de Kamer pleiten VVD en SP er al langer voor om de Caribische eilanden verder op afstand te zetten, een soort Gemenebest-constructie, zodat de verplichtingen over en weer vervallen. Het CDA voelt daar niets voor, zegt Van Dam. “Ik beschouw het ­koninkrijk als een familie, we hebben dezelfde koning. Je maakt wel eens ruzie met elkaar, maar als het erop aankomt, dan help je de ander. Dat willen we nu ook doen. Maar dan moet er wel een fatsoenlijke overheid zitten.”

Lees ook:

Hoe Irma de ‘laatste klasse’ trof op Sint-Maarten

De bewoners van Dutch Quarter krijgen alles als laatste, zegt de ‘officieuze burgemeester’ Christina Hodge. Veel van haar buurtgenoten in de Sint-Maartense wijk zijn het wachten op hulp zat.

Waar blijft de Wereldbank, zingen ze op Sint-Maarten

Tijdens de wederopbouw van het in 2017 door orkaan Irma getroffen Sint-Maarten, volgt Trouw Christina Hodge, de wijkoudste van Dutch Quarter. Heel langzaam krabbelt haar buurt op.