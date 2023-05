De pensioenwet is er nu, maar het nieuwe pensioenstelsel is nog lang niet af

De opluchting bij pensioenminister Carola Schouten was zichtbaar, nadat de Eerste Kamer de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) dinsdagavond had aangenomen. De wet kreeg steun van 46 senatoren van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SGP. Maar de tegenstand was taai. Tot het allerlaatste moment poogden SP, 50Plus, PVV, Ja21 en de vele afsplitsers van Forum voor Democratie de wet tegen te houden. Zij bestempelen het nieuwe pensioen als een ‘casinopensioen’, en ageren tegen de ‘onteigening’ van de opgebouwde pensioenvermogens.

De voorstanders stellen dat het pensioen al zo’n tien jaar geen garantie meer geeft op een vast percentage van je loon. Vooral gepensioneerden weten dat hun pensioen jarenlang niet voor inflatie is geïndexeerd, omdat pensioenfondsen hoge buffers in de pensioenpot moesten aanhouden. In het nieuwe stelsel kan weer vaker worden geïndexeerd, verwachten de voorstanders. Ze vinden het woord casinopensioen ook onterecht, omdat ook nu al het gespaarde pensioengeld op de beurs wordt belegd.

Het nieuwe pensioen zorgt ervoor dat alle deelnemers van een pensioenfonds vóór 2028 een persoonlijke berekening krijgen hoeveel pensioen ze tot dan toe hebben opgebouwd. Dat pensioengeld kan groeien (of krimpen) door de beleggingsresultaten op de beurs. Een pensioenfonds heeft straks wel een fonds, waarmee tegenvallende resultaten zoveel mogelijk worden opgevangen. Maar pas op de feitelijke pensioendatum weten deelnemers hoeveel geld ze precies krijgen. Het pensioen is dus onzekerder dan nu, maar het voordeel is dat jongeren niet meer hoeven vrezen dat hun pensioengeld straks op is als zij met pensioen gaan. Zij sparen straks immers voor hun individuele pensioenuitkering.

Wordt de pensioenpot evenwichtig en eerlijk verdeeld?

De spanning in deze mammoetoperatie zit vooral in de overgang naar het nieuwe stelsel. Vakbonden en werkgevers gaan in elk pensioenfonds de collectieve spaarpot verdelen over alle (ex-)deelnemers. Gaat dat wel evenwichtig en eerlijk over de generaties gebeuren? Het parlement heeft hier eindeloos over gesproken. Zij moet het overlaten aan de pensioenfondsbesturen. En dat is best eng, want als het ergens fout gaat, slaat dat direct terug op de politiek.

Deelnemers mogen volgens de wet niet zelf naar de rechter stappen om te voorkomen dat het pensioenfonds overstapt. Wel komt er op voorspraak van het CDA een regeringscommissaris die de overgang nauwgezet gaat volgen en zo nodig aan de bel trekt.

Deelnemers mogen straks wél klagen bij het fondsbestuur, als ze het niet eens zijn met het voorgestelde individuele pensioenbedrag. Zij kunnen ook naar een externe geschillencommissie, die een bindend advies geeft. En de deelnemer kan hierna naar de rechter stappen.

Aantal werknemers zonder pensioenopbouw moet worden gehalveerd

Op voorstel van PvdA en GroenLinks is er in de nieuwe pensioenwet ook aandacht besteed aan de 25 procent werkenden die helemaal geen pensioen opbouwen. Zo krijgen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) straks meer financiële ruimte van de overheid om fiscaal gunstig te sparen voor hun pensioen. En vakbonden en werkgevers moeten in de nieuwe wet ervoor zorgen dat het aantal werknemers dat helemaal geen pensioen opbouwt, wordt gehalveerd.

De linkse partijen hebben eveneens de speciale regeling voor zware beroepen kunnen verlengen. Er werd in 2019 een miljard euro gereserveerd tot 2025 om voor bijvoorbeeld stratenmakers en stukadoors een vervroegde uittreding mogelijk te maken, of maatregelen te treffen zodat ze tot de pensioendatum kunnen doorwerken. Dat geld is nog niet op, maar mag na 2025 alleen nog voor duurzame inzetbaarheid worden gebruikt.

Ook het nabestaandenpensioen wijzigt

Minister Schouten zelf is ook nog niet klaar met het nieuwe pensioenstelsel. De pensioenwet regelt al dat werkgevers straks een aparte nabestaandenverzekering op risicobasis moeten afsluiten voor werknemers die al vóór hun pensioendatum overlijden. Hun nabestaanden krijgen nu recht op een volledig nabestaandenpensioen. Die uitkering bleek de laatste jaren niet bij alle pensioenfondsen meer goed geregeld. Ook komt ze deze zomer nog met een wetsvoorstel keuzerecht in het nabestaandenpensioen.

De bewindsvrouw komt bovendien nog met een speciale wet die gaat regelen dat deelnemers maximaal 10 procent van het gespaarde pensioenbedrag in één keer mogen opnemen voor bijvoorbeeld een grote vakantie of een hypotheekaflossing. Dat betekent dan wel een lagere pensioenuitkering, maar het biedt deelnemers wat meer keuzemogelijkheid. Dit was een wens van vooral D66 in het nieuwe pensioenstelsel.

