De participatiewet, nog zo’n loodzware erfenis van Rutte II

De participatiewet hoort net als de toeslagenaffaire en de aanpak van de Groningse gasproblemen tot de versleten inboedel van het tweede kabinet-Rutte. Het bezuinigingskabinet van VVD en PvdA, waar de deelnemers liever niet meer aan herinnerd worden.

Onder de naam ‘participatiewet’ werd de bijstandswet in 2015 in een nieuw jasje gestoken. ‘Bijstand’ klinkt te passief, was de gedachte, mensen moeten geprikkeld worden te gaan werken. De uitvoering ervan kwam bij de gemeenten te liggen. Bijkomend voordeel: in die crisisjaren leverde dat 1,7 miljard euro aan bezuiniging op. De gemeenten zaten dichter bij hun ‘klanten’, was de gedachte, en konden zo geld besparen.

PvdA kreeg al bij voorbaat kritiek

Zelden werden aannames van beleid zo gelogenstraft. De PvdA kreeg al bij voorbaat een storm van kritiek over zich heen, vanwege de voornemens om bijstandsgerechtigden op te jutten aan het werk te gaan. Mensen met een beperking werden bovendien geacht een gewone baan te zoeken; de sociale arbeidsvoorziening, waar zij in een veilige omgeving konden werken, ging dicht. Extra pijnlijk was dat twee sociaaldemocraten voor de participatiewet verantwoordelijk waren: minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Een belangrijke afspraak in de participatiewet was dat de overheid voor 2026 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan moest hebben geholpen en het bedrijfsleven 100.000. Tot nu blijkt dat de overheid daarin faalt met slechts 11.000 banen en de markt gek genoeg beter op schema ligt met 60.000 extra werkplekken. Woensdag praat de Tweede Kamer over deze taakstelling en andere zaken die nog steeds spelen.

Officieel mislukt

Jonggehandicapten in de Wajong hebben namelijk wel vaker een nieuwe baan gekregen, maar dat is nauwelijks te danken aan het overheidsbeleid. De krapte op de arbeidsmarkt is de voornaamste reden. Wel wordt er geklaagd dat hun inspanningen op het werk onvoldoende beloond wordt.

Hoewel de wet door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 2019 officieel werd betiteld als ‘mislukt’, probeert het huidige kabinet er nog het beste van te maken door her en der de scherpste kantjes er vanaf te halen. In de praktijk blijkt de uitvoering te streng en hardvochtig. Een vrouw in de bijstand mocht bijvoorbeeld geen tas met boodschappen van haar moeder aannemen en werd door een ambtenaar van de gemeente De Ronde Venen gekort op haar uitkering. Verontwaardiging alom.

Het luistert nauw

Minister Carola Schouten (Armoede en participatie) komt daarom met een herziening, ‘Participatiewet in balans’ – een alleszeggende titel. Het moet menselijker en soepeler. Zo mogen bijstandsgerechtigden voortaan maximaal bijverdienen tot 15 procent van de uitkering, zonder dat er op gekort wordt. Meer is ook niet mogelijk, zo heeft de minister uitgerekend, want dan komen toeslagen als huur en kindertoeslag in gevaar. Het luistert nog steeds erg nauw door alle complexe regelgeving.

Veel gemeenten richten zich bij de uitvoering vooral op mensen die makkelijk aan een baan kunnen worden geholpen, de moeilijke gevallen blijven over. Terwijl zij met vrijwilligerswerk ook hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Maar de gemeenten vinden dat zij te weinig geld hebben voor een goede uitvoering. Ze willen er het liefst 1,4 miljard euro bij. Dat lijkt verdraaid veel op het bedrag dat Rutte II er acht jaar geleden heeft afgehaald bij de gemeenten. Zo bijt dat kabinet het huidige weer in zijn staart, en niet voor het eerst.

