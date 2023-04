De overheid moet vaker ‘nee’ zeggen tegen burgers, vindt de Raad van State

De overheid moet burgers veel duidelijker maken wat ze voor hen kan betekenen. Maar vooral: wat de overheid niet kan betekenen. Dat schrijft de Raad van State in het jaarverslag over 2022. Dat betekent onder meer vaker ‘nee’ zeggen tegen allerlei maatschappelijke verlangens.

Niet alles kan worden opgelost, benadrukt de Raad. Er is nu eenmaal een beperkte pot met geld beschikbaar. Daarnaast is overal merkbaar dat er te weinig arbeidskrachten zijn om al het werk op te pakken. Dus moet ‘de overheid niet meer beloven dan ze kan waarmaken’. Doet ze dat wel, dan komen burgers altijd van een koude kermis thuis en dat zou het vertrouwen in de rechtsstaat en de democratie ondermijnen.

Stop met iedereen compenseren

De Raad hekelt onder meer ‘de compensatiecultuur’. De overheid wil ondervonden leed in toenemende mate compenseren, ook als daar helemaal geen juridische verplichting toe bestaat. Als voorbeelden noemt de raad het geld voor de generatie jongeren die studeerde zonder basisbeurs of de tegemoetkoming voor zorgverleners met ernstige post-covid-klachten.

Op de lange termijn is al die compensatie niet vol te houden, vreest het adviesorgaan. ‘Noch de overheidsfinanciën noch de capaciteit van de overheidsorganisatie maken een structurele ‘afkoop’ van het verleden mogelijk.’

Timmer niet alles dicht

Het thema van het jaarverslag is ‘een slagvaardige overheid’. Wat betreft de Raad van State is dat niet alleen een opdracht aan bestuurders, maar ook aan volksvertegenwoordigers.

Te vaak dienen zij zo veel amendementen en moties in bij een wet dat die uiteindelijk onwerkbaar en onbegrijpelijk wordt, waarschuwt de Raad. Doe dat niet, is de boodschap. Niet elke mogelijkheid of uitkomst hoeft gevangen te worden in regels. Geef de organisaties die de wetten moeten uitvoeren de mogelijkheid en het vertrouwen om eigen afwegingen te maken.

Over de rol van die zogeheten uitvoeringsorganisaties heeft de Raad ook nog wel wat te zeggen. Voor een slagvaardige overheid moeten die hun werk goed kunnen doen. Maar te vaak vergeten bestuurders of volksvertegenwoordigers aan de organisaties die met hun wetten of regels moeten werken te vragen of ze er mee uit de voeten kunnen. Of ze vragen het wel, maar luisteren vervolgens niet.

In de zoektocht naar oplossingen van grote vraagstukken – zoals de vastgelopen woningmarkt of de overvolle asielopvang – zwabbert de overheid te veel, analyseert de Raad. Om die grote problemen op te lossen moet de overheid scherpere keuzes maken en die keuzes consequent uitvoeren. Daar ontbreekt het op dit moment nog wel eens aan. De raad waarschuwt dat beleid niet moet veranderen ‘bij elke schommeling in het politiek electorale landschap’.

Werkdruk bij de raad

De Raad van State is behalve adviseur van de regering ook de hoogste bestuursrechter van het land. Wat betreft die laatste verantwoordelijkheid waarschuwt de raad in het jaarverslag dat de werkdruk toeneemt. Er zijn te weinig rechters en juristen en de vragen waar een oordeel over geveld moet worden, worden steeds complexer. De druk om snel te oordelen wordt steeds hoger. Ook daarin, zegt de Raad opnieuw, zullen keuzes gemaakt moeten worden.

