De oppositie zal vrij schieten tijdens het debat over de verkiezingsuitslagen

Premier Mark Rutte mag zelf denken afgelopen vrijdag tijd te hebben gekocht om binnen de coalitie weer eenheid te krijgen over de aanpak van het stikstofprobleem; de oppositie denkt daar heel anders over. De afgelopen dagen klonk overal de beroemde zin die Mark Rutte in 2009 zelf als oppositieleider uitsprak richting toenmalig premier Jan Peter Balkenende: “Kabinet regeer, of stap op”. Rutte zei dat toen omdat hij niet meer geloofde in een kabinet dat alles voor zich uitschuift.

Datzelfde beeld heeft de oppositie nu: Ruttes kabinet schuift alles maar voor zich uit. Ging het destijds bij Balkenende alleen over bezuinigingen, nu gaat het over taaie problemen als de stikstofcrisis en het trage herstel van slachtoffers van de toeslagenaffaire en de Groningse aardbevingen. Rutte schreef in de Kamerbrief vrijdag dat het kabinet zich gaat ‘inspannen’ om te versnellen en zo nodig ‘out-of-the-box’ wil denken. Maar concreet wordt hij niet.

De oppositie wil vooral weten wat wordt bedoeld met de aankondiging dat de coalitie, op verzoek van het CDA, rond de zomer opnieuw over de stikstofafspraken gaat onderhandelen. Wat CDA-leider Wopke Hoekstra betreft gaat de datum van 2030 van tafel.

De oppositie kan van de tegenstrijdigheid geen chocola maken

Maar Rutte kondigde tegelijk aan ‘te willen versnellen’. En volgens D66-minister Sigrid Kaag is dat zelfs de ‘kern’ van wat het kabinet heeft besproken. Zij schreef haar visie op in een brief die ze via Twitter verspreidde: ‘Alle coalitiepartijen zijn het eens: we moeten sneller vooruit. Voor de natuur, voor de economie en voor alle boeren die wachten op perspectief.’

De oppositie kan er geen chocola van maken. Het kan niet allebei waar zijn: het stikstofbeleid uitstellen en versnellen. Dat Hoekstra en Kaag ook verschillende interpretaties geven, maakt het alleen maar rommeliger.

GroenLinks en PvdA geloven er ook niets van dat de nieuwe provinciebesturen onder leiding van winnaar BBB het stikstofprobleem gaan oplossen. BBB wil immers dat de datum van 2030 van tafel gaat, maar voor D66 is die deadline cruciaal. Bovendien heeft het kabinet nog steeds geen financiële regelingen die de provincies aan boeren mogen aanbieden die wel vrijwillig willen stoppen. Wat kunnen de provincies dan precies oplossen?

‘De geur van ontbinding van de coalitie’

PVV-leider Wilders spreekt al over ‘de geur van ontbinding van de coalitie’. Of de linkse oppositie de motie van wantrouwen die zeer waarschijnlijk wordt ingediend, gaat steunen, hangt af van het debat. Maar makkelijk zullen GroenLinks en PvdA het de coalitie niet maken. Want is er nog wel sprake van eenheid in dit kabinet, als Hoekstra en Kaag de kabinetsafspraak anders uitleggen? Gaat het kabinet de stikstofproblemen versneld aanpakken, of blijft ze voortmodderen? En als Rutte nu wil versnellen, waarom is dat tot nu toe dan niet gebeurd? Hoe geloofwaardig is het kabinet nog, vragen de oppositiepartijen.

Het wordt een zwaar debat voor Rutte en zijn vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten, met een voltallige oppositie die vrij kan schieten. De vraag is niet meer of, maar hoeveel het kabinet hierdoor beschadigd raakt.

