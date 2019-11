De oppositie wil dat specialisten inkomen inleveren, om zo verpleegkundigen beter te betalen

Waar kan het kabinet het geld vandaan halen om verpleegkundigen beter te betalen, zodat de personeelstekorten in de zorg niet verder oplopen? De linkse oppositie heeft vast de knuppel in het hoenderhok gegooid, door een oude discussie terug te brengen naar de Tweede Kamer. De inkomens van medisch specialisten moeten worden beperkt, vinden zij.

“Als de ziekenhuizen op zoek zijn naar 200 miljoen euro om de verpleegkundigen beter te kunnen betalen, zet dat bedrag dan ook af tegen wat medisch specialisten verdienen”, vindt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. In een Kamerdebat over de zorg noemde zij gisteren het vrije ondernemerschap van specialisten ‘een spoiler die het zorgstelsel onnodig duur maakt’. Net als SP en GroenLinks wil de PvdA dat de specialisten in loondienst komen van het ziekenhuis.

Ook regeringspartij D66 wuift de discussie niet bij voorbaat weg. “Een terechte vraag”, reageerde D66-Kamerlid Vera Bergkamp, al waakt de D66-fractie ervoor om zich te verbinden aan een oproep om op korte termijn de specialisteninkomens te verlagen. Dat ligt gevoelig, omdat binnen de coalitie is afgesproken dat het zorgstelsel voorlopig zo blijft als het is. Maar D66 heeft in het verkiezingsprogramma eerder wel bepleit dat specialisten in loondienst komen, bracht Bergkamp in herinnering.

Nieuw zorgplan

De staking van de verpleegkundigen en hun eis van 5 procent meer loon wordt in de Tweede Kamer breed ondersteund, door alle partijen. VVD-Kamerlid Hayke Veldman prijst de vakbonden van verpleegkundigen, ‘omdat ze op tafel rammelen’. Het geld voor die loonsverhoging moet volgens de VVD echter komen van de ziekenhuizen zelf, die ‘aan de slag moeten’ binnen hun eigen begroting. “De koppeling met de medisch specialisten wil ik niet maken”, waarschuwt Kamerlid Hayke Veldman.

Volgens de SP is er 500 miljoen euro per jaar te besparen door specialisten in loondienst te laten werken. “Je kunt niet zeggen: iedereen in de zorg moet de broekriem aanhalen, maar de groep medisch specialisten laten we met rust”, zegt Kamerlid Maarten Hijink. “Verpleegkundigen verdienen een tiende van een specialist.”

Dat de Tweede Kamer weer naar de specialisten kijkt, heeft ook te maken met het plan van het kabinet om in het voorjaar met nieuwe plannen te komen voor de zorg. Daar zijn steeds meer zieke ouderen. Kostenbeheersing wordt daar een groot thema. Het kabinet moedigt specialisten aan vrijwillig in loondienst te gaan, maar weinigen zetten die stap. Als ze in dienst komen van een ziekenhuis gaat hun inkomen fors omlaag. Ze mogen wettelijk niet meer verdienen dan een ministerssalaris.

Minister Bruno Bruins (medische zorg) voelt niets voor de oproep van de linkse partijen. “Het is toegestaan dat medisch specialisten winst maken, en daar hun inkomen uit halen. Dat wou ik zo laten.”

