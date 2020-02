De opmerkelijke verhuizing van Femke Merel van Kooten (36) naar 50Plus

Het is, voorzichtig geformuleerd, een opmerkelijke overstap: Femke Merel van Kooten (36), tot afgelopen zomer Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, heeft zich aangesloten bij 50Plus. Ze is lid geworden van de partij van Henk Krol en wil na de verkiezingen namens 50Plus in de Tweede Kamer blijven.

Van Kooten lichtte haar besluit woensdagmorgen toe in een interview in het Algemeen Dagblad. Ze vertelde dat ze heeft nagedacht over het oprichten van een eigen partij, maar de kans op succes klein acht. “Experts schatten in dat de verkiezingscampagne voor een eerste zetel zo'n 250.000 euro kost.” Van Kooten kan zich vinden in de politieke agenda van de partij van Krol. “50Plus is tegen de jacht en de bio-industrie en komt op voor armoedebestrijding, pensioenen en democratische vernieuwing.”

In december is Van Kooten in het geheim lid geworden. De volgende stap is aanmelden bij de kandidatencommissie in de hoop dat ze hoog op de lijst komt bij de komende verkiezingen.

Henk Krol steekt zijn duim op

Fractievoorzitter Krol laat weten dat hij vindt dat Van Kooten het de afgelopen maanden ‘uitstekend’ doet in de Kamer. “En ik weet er iets van, want ik heb ook enige tijd in mijn eentje een fractie gevormd.” Hij benadrukt ook dat Van Kooten vanaf nu niet zal aanschuiven bij de fractievergaderingen van 50Plus. “Ze blijft zelfstandig Kamerlid. Maar natuurlijk zal het contact wel intensiever worden.” Volgens Krol hoefde hij haar niet over te halen om lid te worden. “Dat was geheel haar eigen besluit. Ik heb wel een keer in de Kamerbankjes mijn duim naar haar opgestoken om haar te complimenteren met haar werk.”

Van Kooten verliet de fractie van de Partij voor de Dieren uit onvrede. Volgens haar mocht ze zich van toenmalig partijleider Marianne Thieme niet bezighouden met ‘mensendingen’. Van Kooten hekelde ook de cultuur binnen de fractie en de hoge werkdruk. Ze besloot alleen verder te gaan. Thieme was woedend en beschuldigde haar van zetelroof.

50Plus heeft ook te maken gehad met een Kamerlid dat vertrok en de zetel niet teruggaf. Het ging om Norbert Klein, die bij de verkiezingen in 2017 met zijn Vrijzinnige Partij nog een kansloze gooi deed naar een plek in de Kamer.

Die affaire deed 50Plus besluiten om nieuwe kandidaat-Kamerleden een verklaring te laten ondertekenen. Daarin staat dat de partij erop moet kunnen vertrouwen dat ‘wie zich niet langer in de koers van de fractie kan vinden, plaatsmaakt voor een opvolger die dat wel kan’. Dit moet toekomstige zetelroof voorkomen, hoewel een Kamerlid wettelijk de vrijheid heeft om als zelfstandig Kamerlid verder te gaan.

Krol wil geen moreel oordeel vellen over het besluit van Van Kooten van afgelopen zomer. “Ik heb begrepen dat het probleem juist was dat zij zich wél aan het partijprogramma wilde houden en de rest van de fractie niet. Waar ik in het algemeen veel meer moeite mee heb zijn mensen die om puur opportunistische redenen zelfstandig verder gaan.”

