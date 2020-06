De opening van vliegveld Lelystad raakt nog verder uit zicht

De opening van Lelystad Airport raakt opnieuw verder uit zicht. De ChristenUnie gaat ervan uit dat dit kabinet geen besluit meer neemt over de toekomst van de luchthaven. Volgens de kleinste coalitiepartij heeft dat geen zin: door de coronacrisis wordt er nauwelijks nog gevlogen en daardoor zijn er ook geen vluchten die Lelystad kan overnemen van Schiphol.

De ChristenUnie presenteert woensdag een luchtvaartvisie, die zaterdag wordt besproken op de online ledenbijeenkomst die als vervanging dient voor het partijcongres. Daarin wil de partij breken met de voorkeursbehandeling van de luchtvaart. Zo moet de sector accijns en btw gaan betalen en voldoen aan de vereisten van het klimaatakkoord van Parijs.

‘Ticketprijzen moeten fors omhoog’ Het wordt tijd dat de luchtvaart als een gewone sector behandeld wordt, die belastingen en accijns betaalt en die onder klimaatregels valt, schrijft de ChristenUnie in haar luchtvaartvisie. CU-Kamerlid Eppo Bruins: “Je kunt morele uitspraken doen over mobiliteit. Er is goede en slechte mobiliteit. Er is niets mis mee als je naar je geëmigreerde kinderen in Australië wilt vliegen. Vijf keer per jaar voor 29 euro naar Ibiza, gewoon omdat het kan? Sorry.” Korte, goedkope, vluchten beschouwt de ChristenUnie als een uitwas van de huidige luchtvaart. Daarom moeten ticketprijzen fors omhoog en moet de trein voor reizen tot 700 kilometer de standaard worden. Bruins is zich ervan bewust dat vooral welvarende Nederlanders veel vliegen, en dat voor hen hogere prijzen dus niet zo’n groot bezwaar zijn. Bruins: “Je kunt ook aan andere vormen van belasting denken: bijvoorbeeld aan een CO2-budget dat je in een jaar mag opmaken.” Bruins hoopt dat de coronacrisis en de eisen aan staatssteun voor KLM het begin vormen van meer eisen aan de luchtvaart, op het gebied van milieu en de arbeidspositie van personeel. “Het valt mij op dat de onderhandelingen tussen het kabinet en KLM over de staatssteun al een tijd duren. Ik ga er daarom van uit dat er ook eisen gesteld worden die KLM niet leuk vindt.”

In de luchtvaartvisie, waar de leden om gevraagd hadden, wordt ook ingegaan op de gevolgen van het coronavirus. Het kabinet stelde de opening van het vliegveld, die oorspronkelijk in 2018 plaats had moeten vinden, al vier keer uit. Eind maart kwam minister Cora van Nieuwenhuizen met het voorlopig laatste uitstel. Het vliegveld kan niet open, besliste zij, vanwege de coronacrisis en omdat er fouten zijn gemaakt met stikstofberekeningen. Zij is voornemens het vliegveld alsnog in november 2021 te openen.

‘Er valt nu niets over te lopen’

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins verwacht dat een volgend kabinet zich pas weer over het vakantievliegveld buigt. “We zitten nu in een heel bijzondere tijd, Schiphol ligt voor 90 procent stil.” Daarmee kan Lelystad niet voldoen aan een van de belangrijkste in het regeerakkoord gestelde voorwaarden: dat het een overloopluchthaven wordt van Schiphol. “Er valt nu niets over te lopen. Het plan voor Lelystad ging uit van schaarste aan vluchten.”

Lelystad zou exclusief vakantievluchten moeten overnemen van het tot voor kort overvolle Schiphol, zodat die luchthaven zich kan richten op meer lucratieve intercontinentale vluchten. Voor coalitiepartijen ChristenUnie, D66 en CDA was dit een harde eis: er mocht geen enkele ‘autonome groei’ plaatsvinden op Lelystad. Dit was echter tegen de vrije marktregels van de Europese Commissie. Met een door Van Nieuwenhuizen in Brussel bevochten compromis dat voor een deel autonome groei toestaat, zaten de drie partijen dan ook in hun maag. De VVD heeft geen bezwaar tegen autonome groei op Lelystad, die partij is ook nog altijd voor opening eind volgend jaar.

De cijfers moeten kloppen

Naast de ‘overloop’ wordt er aan meer in het regeerakkoord gestelde voorwaarden niet voldaan, zegt Bruins. Zo moeten ook de cijfers over milieu- en geluidsoverlast kloppen. “Daar moet nog van alles gebeuren”, concludeert hij. “De natuurvergunning moet in orde worden gemaakt en de stikstofuitstoot moet fors omlaag.” Voor de ChristenUnie speelde in de bezwaren ook mee dat bewoners van de Veluwe mogelijk veel last zouden hebben van laag overvliegende vliegtuigen. Van Nieuwenhuizen heeft beloofd dat er vanaf uiterlijk begin 2022 geen laagvliegroutes meer naar Lelystad leiden.

Bruins wijst ook op de woorden van Schipholbaas Dick Benschop, die in Trouw zei dat het nog zeker vijf jaar duurt voor de luchtvaart weer op het niveau van voor het coronavirus is. Als dat scenario werkelijkheid wordt, dan kan Lelystad niet open als overloopluchthaven. Bruins neemt nog geen standpunt in of zijn partij bij een volgende kabinetsformatie tegen Lelystad zou zijn. “Onze luchtvaartvisie zal als inspiratie dienen voor de commissie die het verkiezingsprogramma opstelt. En dat dient dan weer als startpunt van eventuele kabinetsonderhandelingen.”

