De onorthodoxe Baudet dacht serieus dat hij het Torentje kon veroveren

Thierry Baudet heeft altijd wat laconiek gedaan over zijn politieke ambities, maar ondertussen is hij ervan overtuigd dat het land snakt naar zijn leiderschap. Niet voor niets heet het nieuwe verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie ‘Stem Nederland terug’. “Ik denk wel dat het nodig is, dat ik premier moet worden”, zei hij enkele jaren geleden tegen NRC Handelsblad.

Baudet dacht serieus dat het zou kunnen lukken: Mark Rutte verdringen uit het Torentje. Dat gevoel groeide toen zijn partij bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 vanuit het niets de grootste werd. Baudet vertolkte volgens kiezers het nieuwe, onorthodoxe geluid waar het Binnenhof zo’n gebrek aan had. Bij de presentatie van de top-10 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, onlangs in Ahoy, maakte Baudet er ook geen geheim van dat hij in een volgend kabinet mee wil regeren.

Paradoxaal genoeg betekende die avond van de Provinciale verkiezingen, waar Baudet de grote overwinning vierde, tegelijkertijd het omslagpunt. Zijn ‘boreale’ toespraak, over de Uil van Minerva, waarin Baudet zei dat hij naar ‘het front’ is geroepen en en passant de wetenschap en journalistiek verdacht maakte, dreunde nog lang na. Het leidde uiteindelijk tot de breuk met Henk Otten, mede-oprichter van de partij.

Toen de tegenwind ging liggen

Met het vertrek van Otten en partijwoordvoerder Jeroen de Vries verdween de tegenspraak uit de partijtop, al was Otten zelf ook niet vies van het uitschakelen van critici. Otten had van Forum een gematigd rechtse partij willen maken, en ergerde zich bij tijd en wijle groen en geel aan het gefilosofeer en de grilligheid van Baudet. Met Jansen als nieuwe rechterhand sloeg Baudet definitief radicaal rechtsaf. Er kwam een FvD-journaal op YouTube, waarop Baudet als interviewer, commentator en gast zijn meningen over klimaat, immigratie en corona verspreidde voor eigen publiek.

In de eerste jaren van Forum voor Democratie was er nog nauwelijks sprake van enige tegenwind. Op de golven van de anti-Europese stemming en het Oekraïne-referendum had Baudet in 2016 zijn denktank omgevormd tot een politieke partij. Baudet speelde met succes zijn troefkaarten uit: aanvallen op ‘de massa-immigratie’ en de klimaatplannen die ‘duizend miljard’ euro zouden kosten. Het bracht de partij tot grote hoogte en hij leek aanvankelijk Geert Wilders het nakijken te geven. Een van de hoogtepunten voor Baudet vorig jaar was zijn rechtstreekse tv-duel met premier en VVD-leider Rutte, vlak voor de Europese verkiezingen in mei 2019. De aanvoerder van Forum was plots gepromoveerd tot enige uitdager van de minister-president. Maar de uitslag stelde met drie zetels teleur, zo vlak na de torenhoge winst in de Staten.

Dit jaar heeft het coronavirus de partij wat dat betreft geen goed gedaan. De favoriete thema’s van Forum raakten naar de achtergrond, om plaats te maken voor een gezondheids- en economische crisis. Baudet associeerde zich openlijk met de demonstranten van Viruswaanzin, de mensen die er niet voor terugdeinzen om politici te intimideren en zelfs te bedreigen. “Engel is een van de mensen die wij achter de schermen steunen”, zei Baudet eerder dit jaar, verwijzend naar de man achter Viruswaanzin. Kiezers zijn er overduidelijk niet van gecharmeerd: de peilingen vertonen al maanden een dalende lijn voor Forum voor Democratie. Die electorale tegenslag, gecombineerd met de binnenbrand over aanhoudend geflirt met extreemrechts en antisemitisme, zijn voor Baudet een explosieve cocktail gebleken.

