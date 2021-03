De nieuwe Tweede Kamer is veel diverser en jonger

De nieuwe Tweede Kamer is een stuk kleurrijker en jonger dan de vorige. Zo’n 15 procent van de Kamerleden heeft een niet-westerse achtergrond, bijna een verdubbeling. Dat blijkt uit analyse van Trouw van de verkiezingsuitslag.

De Kamer, die woensdag wordt geïnstalleerd, wordt een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Daar ligt het aandeel op 14 procent. Ondanks die verjonging boet de Kamer niet in aan politieke ervaring.

Van de nieuwe Kamerleden hebben er 22 een niet-westerse achtergrond (met wortels in bijvoorbeeld Marokko, Turkije of Suriname). Dat is tien meer dan in de vorige Tweede Kamer. Vrijdag zijn de verkiezingsuitslagen officieel bekendgemaakt door de Kiesraad.

Met drie Surinaamse Nederlanders en één Antilliaans-Nederlands Kamerlid (bij D66, ChristenUnie en BIJ1) is er voor het eerst sinds enkele jaren ook weer een vertegenwoordiging vanuit deze bevolkingsgroepen.

Jonger wordt de Tweede Kamer ook: het aantal jonge volksvertegenwoordigers groeit met 30 procent. De nieuwe Kamer telt 26 leden jonger dan 35 jaar, zes meer dan in de vorige Kamer. De jongste die straks zitting neemt is de 22-jarige Friese Habtamu de Hoop. Opvallend genoeg zorgt deze stijging niet voor een algehele verjonging van de Kamer. De gemiddelde leeftijd ligt, net als voorheen, rond de 44,5 jaar.

(Slechts) 5 vrouwen meer

Minder groot is de toename van het aantal vrouwen in de Kamer, juist nu de focus op vrouwen deze verkiezingscampagne enorm was. Er was opnieuw de campagne ‘Stem op een vrouw’. Maar het niveau van 2010, toen 64 vrouwen gekozen werden, haalt de nieuwe Tweede Kamer nog niet. Dit keer nemen 59 vrouwen zitting, vijf meer dan in 2017. Die enigszins achterblijvende groei van het aantal vrouwen kan te maken hebben met het zetelverlies op links. Bij de gegroeide populistisch-rechtse partijen is het aantal vrouwen op de kieslijst schaars. Bij de PvdA is de verhouding al jaren half om half.

Ervaring scheef verdeeld

Met vier nieuwe partijen erbij leven er zorgen of de Tweede Kamer wel genoeg ervaring in huis heeft om een kabinet weerwerk te bieden. Dat lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, blijkt uit een onderzoek van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. Er komen 59 nieuwe Kamerleden. Dat is bijna hetzelfde beeld als in 2017, toen er 58 nieuwe gezichten waren.

Ook de gemiddelde hoeveelheid politieke ervaring blijft bijna hetzelfde: 4,1 jaar, een minieme daling (het was 4,3 jaar). Nadeel is wel dat die ervaring scheef is verdeeld. Die zit vooral bij de PVV, SP en SGP, waar in de fracties weinig verschuivingen zijn.

Politieke ervaring is breed aanwezig, bij 71 procent van de nieuwe gezichten. Zij zijn al Kamerlid geweest, raadslid, wethouder, gedeputeerde of een andere functie in de lokale of regionale politiek. Ook zijn er diverse nieuwe Kamerleden die eerder als fractiemedewerker aan een partij verbonden waren, maar nu actief politicus worden. Het bedrijfsleven is redelijk vertegenwoordigd: 35 procent van de Tweede Kamer heeft daar gewerkt. Een blinde vlek is de cultuursector, met maar drie procent vertegenwoordiging.

Ruime meerderheid komt uit Holland

Een groot probleem blijft de afspiegeling van alle delen van het land. Maar liefst 59 procent van alle zetels gaat naar Kamerleden uit Noord-Holland en Zuid-Holland. De inwoners van Drenthe en Zeeland komen er bekaaid van af, met ieder slechts één Tweede Kamerlid.

Wie dat vergelijkt met de bevolkingsaantallen, ziet dat sommige delen van het land nauwelijks vertegenwoordigd worden. In Noord-Holland is er per 44.000 inwoners 1 Kamerlid gekozen. In Drenthe krijgen 492.000 mensen één Drent in de Kamer, CDA’er Agnes Mulder.

Lees ook:

Dit zijn de nieuwe Tweede Kamerleden om in de gaten te houden

Het enige Kamerlid uit Zeeland, de rechtsbuiten van D66, het jongste Kamerlid, een felgroene CDA’er en nog veel meer nieuwe parlementariërs. Trouw portretteert er twaalf.

Wie is nieuw in de Kamer en wie verdwijnt?

De BoerBurgerBeweging, JA21 en Bij1 komen volgens de exitpolls nieuw de Tweede Kamer in. Denk en 50Plus handhaven zich.