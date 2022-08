De nieuwe macht van de senatoren: waarom de Eerste Kamer zo’n punt maakt van de nieuwe coronawet

De Eerste Kamer laat opnieuw de tanden zien, niet voor het eerst dit jaar. De senatoren moeten veel meer te zeggen krijgen over coronamaatregelen en bij een epidemie kunnen meebeslissen over concrete maatregelen.

Linkse én rechtse partijen uit de oppositie willen dat het kabinet nog eens flink sleutelt aan de op handen zijnde nieuwe ‘coronawet’, die de tijdelijke noodwetten van eerder moet gaan vervangen.

Minister Ernst Kuipers (volksgezondheid) wil de nieuw wetgeving op korte termijn door de Tweede en Eerste Kamer loodsen. Maar de oppositiepartijen vormen vast een opvallend front. En dat gaat via de Eerste Kamer.

Bijna de hele oppositie tekende de oproep

Dat het hen ernst is blijkt wel uit de vorm waarin de oppositiepartijen hun protest hebben gegoten. Partijen die normaal gesproken elkaars politieke tegenstander zijn en die onderling totaal verschillend denken over corona, tekenden een gezamenlijke oproep aan minister Kuipers. Van de PVV tot GroenLinks, van Forum voor Democratie tot de PvdA, van de groep-Nanninga (verbonden aan oppositiepartij JA21) tot de Partij voor de Dieren: de bijna voltallige oppositie stelt zich in deze kwestie op als een blok. Alleen de SGP sloot zich niet aan bij de actie.

De definitieve coronawet moet anders, is de eis, met ‘betekenisvolle zeggenschap’ voor de Eerste Kamer. In het huidige wetsontwerp houdt de Eerste Kamer alleen een rol aan het begin van een epidemie. Op het moment dat een kabinet in de toekomst de gereedschapskist wil openen met coronabevoegdheden en coronamaatregelen, moet de Eerste Kamer instemmen.

Maar wélke stukken gereedschap er op welk moment tijdens een crisis concreet uit de kist worden gehaald, daarover zal alleen de Twééde Kamer meebeslissen. De Eerste Kamer blijft op afstand, wat het kabinet betreft. Een te actieve rol voor de Eerste Kamer bij de virusbestrijding past niet in de rolverdeling tussen beide Kamers, vindt het kabinet. Het politieke primaat ligt bij de Tweede Kamer.

Oude ergernissen

Waarom maken de senatoren er zo’n hard punt van dat de coronawet moet worden aangepast? Het heeft om te beginnen alles te maken met oude ergernissen uit de afgelopen coronacrisis. De Eerste Kamer voelt zich niet serieus genomen.

In de coronacrisis stond het parlement aanvankelijk bij veel besluiten buitenspel; noodwetgeving zette de toon. Naarmate de epidemie vorderde, eisten beide Kamers meer zeggenschap op. Doordat de coalitie er geen meerderheid heeft, strandde de laatste verlenging van de tijdelijke coronawet in de Eerste Kamer. De senatoren vinden dat het coronabeleid dankzij hen is bijgestuurd. En daar mag tegenover staan dat het kabinet extra goed luistert naar hun kritiek nu er een definitieve coronawet komt.

Maar van de eerdere kritiek ziet de Eerste Kamer weinig terug in de nieuwe coronawet — officieel: de wet publieke gezondheid. Sowieso is de oppositie teleurgesteld dat het ontwerp van de wet niet veel grote veranderingen brengt in de manier waarop bevoegdheden en maatregelen worden geregeld. Het lijkt wel een ‘kopie’, mopperen de senatoren. Is dit alles na zoveel debat over grondrechten? Een wet die een kopie is ‘zal niet worden aanvaard’, zo is de sfeer. Desnoods kan de Eerste Kamer de hele coronawet wegstemmen.

Fundamentele discussie

Wat dat betreft is de gezamenlijke brief ook een breekijzer waarmee de senatoren vast de inhoudelijke discussie in een vroeg stadium willen afdwingen. De oppositie vindt dat coronamaatregelen zo ingrijpen in grondrechten van burgers, dat ook in de acute fase van een epidemie elke afzonderlijke maatregel of bevoegdheid óók door de Eerste Kamer moet kunnen worden geactiveerd dan wel gedeactiveerd. De Eerste Kamer wil desnoods de Tweede Kamer kunnen overrulen als de Eerste Kamer vindt dat grondrechten in het geding zijn.

Op deze punten “rammelt de nieuwe wet verschrikkelijk”, aldus senator Annabel Nanninga van de groep-Nanninga, die verbonden is met de rechtse oppositiepartij JA21.

De discussie wordt wie democratisch gezien het laatste woord zou moeten hebben over mondkapjes of een verplichte afstandsregel: de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer, of de indirect gekozen Eerste Kamer? De Raad van State vond eerder dat zo’n rol niet toekomt aan de Eerst Kamer.

Nieuwe macht

De senatoren van de oppositie geven nog niet op: dat ging over de tijdelijke noodwetten. In een structurele coronawet moet de lat hoger liggen, met dubbele parlementaire zeggenschap.

De kritiek is inhoudelijk, maar toont ook de nieuwe macht van een steeds zelfbewustere Eerste Kamer. De oppositie heeft er de laatste jaren bijna altijd een meerderheid. De coalitie van Rutte-IV komt er zes zetels tekort. Met dat wapen in handen kreeg de coalitie het afgelopen jaar via de Eerste Kamer meer gedaan dan via de Tweede Kamer. Ook rond de coronawet zullen de discussies weer hoog oplopen.

