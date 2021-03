De nieuwe koers van 50Plus slaat nog niet aan

Het logo is hetzelfde gebleven, maar verder lijkt 50Plus een compleet nieuwe partij. De interne ruzie in april vorig jaar en de komst van de nieuwe lijsttrekker Liane den Haan leidden tot andere standpunten en andere kandidaat-Kamerleden bij de verkiezingen.

De huidige drie Kamerleden komen na de verkiezingen niet terug. Gerrit Jan van Otterloo (71) gaat met pensioen. De twee andere Kamerleden hadden zich ook gemeld om de nieuwe lijst aan te voeren. Léonie Sazias trok zich op het laatste moment terug en fractievoorzitter Corrie van Brenk verloor de stemming onder de leden ten gunste van Den Haan met 42 procent tegen 52 procent.

Pensioenstelsel

Corrie van Brenk zei bij de lijsttrekkersverkiezingen dat zij wil ‘blijven knokken voor het behoud van het huidige pensioenstelsel’. Zij noemde dat ‘het kroonjuweel’ en kreeg steun van partijcoryfee Martin van Rooijen, lid van de Eerste Kamer. Die noemde behoud van het pensioenstelsel ‘de ziel van de partij’. Den Haan pakt het anders aan. Met haar valt wel te praten over verandering van het pensioenstelsel.

Lijsttrekker Den Haan moet dezer dagen in de campagne overal uitleggen waarom het standpunt van 50Plus over pensioenen is veranderd. In haar vorige functie als directeur van de ouderenorganisatie Anbo stemde zij voor het pensioenakkoord, dat beoogt om regels voor de oudedagsvoorziening flink overhoop te halen. Nu zegt zij dat de uitwerking van dat akkoord nog niet goed genoeg is. “Wij stemmen ermee in als het wordt aangepast aan onze eisen. Er moet nog een hoop gebeuren voordat wij tevreden zijn. Maar duidelijk is dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is en steeds ‘nee’ zeggen, vind ik niet goed, want dan blijf je aan de zijlijn staan.”

Voldongen feit

Van Rooijen beschouwt de keus van de leden voor Den Haan inmiddels als een voldongen feit. Hij vertrouwt erop dat zij geen compromissen sluit. “Ook Den Haan zegt ‘nee’ tegen wijziging van het stelsel zoals voorgesteld in het pensioenakkoord.” Dat zij toch over een ander stelsel wil praten, vindt hij geen probleem. “Het verkiezingsprogramma is helder. Er staat: indexatie van de pensioenen, geen kortingen en de rekenrente wijzigen. Daar moet ook de lijsttrekker zich aan houden en dat doet ze ook.”

Er is nog een verandering. Volgens het vorige verkiezingsprogramma moest de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar. In het huidige programma bepleit de partij ‘volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd’. Maar opmerkelijk is dat werknemers in de toekomst zelf moeten sparen om eerder AOW te krijgen. Op de website legt de partij uit dat 67 jaar het uitgangspunt is. Wie eerder wil stoppen met werken krijgt een lagere AOW en kan sparen voor de aanvulling tot 100 procent. Omdat mensen die binnenkort 65 jaar worden dat niet hebben gedaan, past de overheid voorlopig bij.

Een jaar geleden werd voor de partij nog een gouden toekomst voorspeld met wel tien Kamerzetels en er werd zelfs gedroomd van regeringsdeelname. Er ontstond echter intern gerommel over wie op de lijst voor de Tweede Kamer zou komen. Ook Kamerleden kregen het met elkaar aan de stok en fractievoorzitter Henk Krol vertrok, richtte in april de Partij voor de Toekomst op en heeft inmiddels alweer een nieuw vehikel, de Lijst Henk Krol, waarmee hij aan de verkiezingen meedoet.

'Verandering geeft gedoe’

Liane den Haan raapt de scherven bijeen. Ook met de nieuwe kandidaten voor de Tweede Kamer is weer discussie over de koers. Den Haan daarover donderdag bij het radioprogramma 1 op 1: “Verandering geeft nou eenmaal gedoe”.

Nieuwe mensen en nieuwe standpunten maken 50Plus kwetsbaar. Bij de vorige verkiezingen was Henk Krol nog lijsttrekker en haalde de partij vier zetels. In de peilingen staat de partij nu op drie.

