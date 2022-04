De nieuwe coronastrategie van het kabinet: geen GGD-test meer en meer verantwoordelijkheid voor de burger zelf

Alleen coronasteun voor ondernemers bij allerzwartste scenario

Alleen bedrijven die volledig en langdurig dicht moeten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen nog rekenen op steun.

In de coronaperiode heeft het kabinet tot dusver 42,4 miljard euro uitgetrokken voor steun aan bedrijven, dat is op de langere termijn niet houdbaar. Verder zit de steun de “economische dynamiek” in de weg: mensen krijgen loon doorbetaald in sectoren die niet draaien, terwijl zij in normale omstandigheden aan de slag zouden gaan in sectoren met een tekort aan arbeidskrachten, zegt minister Micky Adriaansens van economische zaken.

“We hebben geconstateerd dat we moeten kijken naar een andere fase en hoe we daarin omgaan met pandemieën.”

Het ‘noodscenario’ waarin steun een optie is, is het vierde scenario. In de andere scenario’s moeten bedrijven vooral zelf maatregelen treffen, bijvoorbeeld door afstand tussen klanten in winkels goed te regelen en cafés en restaurants goed te ventileren. Op die manier moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze overeind blijven.