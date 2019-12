De nieuwe coalitie in Den Haag verlegt de koers naar links

Of wethouder Boudewijn Revis dezer dagen weleens last heeft van een déjà vu? De leider van de Haagse VVD presenteert in de Sportcampus Zuiderpark alweer zijn derde coalitieakkoord, en zijn tweede in twee jaar tijd. “De rituelen van het onderhandelen, het winnen van vertrouwen en het presenteren van het akkoord: het hoort erbij.”

Den Haag krabbelt op uit de bestuurlijke chaos die de stad begin oktober lamlegde. Twee wethouders van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos bleken verdachten in een corruptieonderzoek. Voor VVD, D66 en GroenLinks reden de partij uit de coalitie te zetten. Een paar dagen later verloor de stad ook nog eens haar burgemeester. Na een zeer kritisch rapport over de Haagse vreugdevuren hield Pauline Krikke het voor gezien.

In Johan Remkes heeft Den Haag inmiddels een ervaren waarnemend burgemeester gevonden, en nu beschikt de stad ook weer over een stadsbestuur met een stabiele meerderheid. Hilbert Bredemeijer (CDA) en Martijn Balster (PvdA) nemen als wethouder de plekken in van de verdachten Richard de Mos en Rachid Guernaoui.

In een reactie spreekt De Mos van een ‘fopcoalitie’ die de verkiezingsuitslag uit 2018 negeert. Hij wilde als grootste partij in de Haagse raad graag opnieuw wethouders leveren. Maar volgens VVD’er Revis hebben ze niet gedaan wat ze moesten doen. “Als de politie in mijn kantoor een inval zou doen, was ik door de VVD weggestuurd. Er zou een onafhankelijke commissie zijn ingesteld om onderzoek te doen. Dat is bij Groep de Mos niet gebeurd.”

Voor de inwoners van Den Haag brengt het ontbreken van Richard de Mos in de coalitie een ruk naar links met zich mee. De onroerendezaakbelasting stijgt een tiende, hondenbelasting blijft toch bestaan en de toeristenbelasting gaat drie kwartjes per nacht omhoog. De opbrengsten gebruikt de coalitie om een deel van de tekorten in de zorg op te vangen.

Integriteit

Niet verrassend is de prominente plek voor integriteit in het Haagse akkoord. Bij grote projecten zal standaard een risicoanalyse plaatsvinden. De twee nieuwe wethouders ondergaan momenteel een screening op het gebied van integriteit.

Grootste welkomstcadeau voor de nieuwe coalitiepartijen CDA en PvdA is de reservering van 50 miljoen euro voor sociale woningbouw en starterswoningen. Het geld is afkomstig van opbrengsten van de verkoop van Eneco en valt buiten eerder gemaakte afspraken over investeringen in bijvoorbeeld mobiliteit en de energietransitie. “De verkoop van Eneco kwam net op tijd”, bromt oppositielid Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij tijdens de presentatie vanuit het publiek.

Ten opzichte van Revis’ vorige ­coalitieakkoord leveren de wijzigingen een document op waar de lokale GroenLinks met een grotere glimlach naar kan kijken dan hij als VVD’er. “Het was best comfortabel dat Groep de Mos het op een aantal punten met ons eens is”, zegt Revis. “Maar integriteit is belangrijker.”

