De mondkapjesloze festivalzomer is in aantocht

Brouwers klaar voor ‘zinderende zomer vol mooie festivals’

Bierbrouwers zijn blij met het kabinetsbesluit dat vanaf 30 juni evenementen zonder grote beperkingen kunnen plaatsvinden. Heineken hoopt op een “zinderende zomer vol mooie evenementen”. Ook Grolsch is er klaar voor en hoopt vooral dat de organisatoren alles op tijd rond kunnen krijgen. “Ze zijn druk met plannen, maar er is nog weinig definitief omdat ze op lokaal niveau vergunningen moeten regelen, personeel moeten rondkrijgen, en bijvoorbeeld ook beveiliging.” Waar Grolsch zeker van is, is dat het countrypopfestival Tuckerville in september doorgaat. Ook het 7th Sunday Festival, normaal met Pinksteren, is verzet naar juli en kan doorgaan. De bierbrouwer kan zich naar eigen zeggen snel aanpassen en is er klaar voor.

Bavaria is blij dat het personeel dat zich normaal met de festivals bezighoudt, en vorig jaar op andere plekken in de organisatie is geplaatst, weer naar zijn oude baan terug kan. De brouwer is al een tijd met klanten in gesprek over de draaiboeken voor komende zomer, maar door het kabinetsbesluit kunnen de voorbereidingen echt beginnen. Bavaria verwacht in september een enorme toename van festivals, omdat er in mei en juni veel zijn afgelast. Veel daarvan worden nu wellicht verplaatst naar september, daar houdt de brouwer rekening mee.