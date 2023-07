De machtsgreep van BBB zit vol risico’s

Gewone, nuchtere mensen. Geen door de wol geverfde raspolitici, maar mannen en vrouwen die met een zekere nieuwsgierigheid en verwondering aan een avontuur in het provinciehuis beginnen.

Zo omschrijven informateurs die de provinciale coalities hebben gesmeed de nieuwe Statenleden en gedeputeerden van de BoerBurgerBeweging. Deze week werd het college van Friesland geïnstalleerd, de elfde in de rij. Alleen in Noord-Brabant zijn de onderhandelingen nog gaande. In tien provincies maakt BBB nu deel uit van de coalitie, waar de partij in totaal achttien gedeputeerden levert. Een ongekend resultaat voor een nieuwkomer.

Wie die achttien gedeputeerden op een rij zet, ziet dat de meesten wel degelijk beschikken over politieke ervaring. Ze hebben een geschiedenis bij de VVD, het CDA en vooral lokale partijen. De meerderheid is of zelf boer geweest of werkte bij een agrarische organisatie. Wat ook opvalt: in iedere provincie waar BBB het college heeft gehaald, bezit de partij de portefeuille landbouw of stikstof. Het nieuw te vormen kabinet kan straks op dit belangrijke onderwerp onmogelijk om de BoerBurgerBeweging heen.

Van protest naar compromissen

ChristenUnie-prominent Arie Slob, informateur van de coalitie in Zuid-Holland, spreekt van een ‘indrukwekkend resultaat’. “Maar het echte werk begint nu pas.” BBB is de partij van proteststemmers die onderdeel wordt van de macht. Slob: “Een coalitiepartij moet compromissen kunnen uitleggen en tegelijkertijd de achterban tevreden houden. Dat is voor iedereen lastig, maar zeker voor BBB die met grote pretenties de verkiezingen is ingegaan.”

Het is precies de spanning die ook Chris Stoffer signaleert. Het SGP-Kamerlid was informateur in Friesland waar hij onder de indruk raakte van de BBB’ers. Nuchtere mensen, zegt Stoffer. “Het zijn vooral a-typische politici met een frisse kijk op de problemen van vandaag.” Hun grote uitdaging, zegt Stoffer: zorgen dat je niet wordt meegezogen in het politieke systeem, zonder je te veel af te keren. “Daar zal BBB een balans in moeten vinden.”

De BoerBurgerBeweging werd dit jaar bij de Statenverkiezingen de winnaar in álle provincies. BBB wil zelf liever niet vergeleken worden met Forum voor Democratie, maar de link is snel gelegd. Ook die partij werd vanuit het niets de grootste bij de provinciale verkiezingen, in 2019. FvD implodeerde door schandalen en kreeg inhoudelijk niets voor elkaar.

Alleen in Utrecht buiten college

Van het weglopen voor verantwoordelijkheden kan BBB niet worden beticht. Alleen in Utrecht is de partij buiten het college gevallen en coalitiedeelname in Noord-Brabant blijft zeer onzeker. In meerdere provincies bestuurt BBB met links, een combinatie die, gezien de verschillende opvattingen over stikstof, verre van logisch is. Slob is daarom te spreken over het besluit om in Zuid-Holland ‘niet voor de makkelijkste weg te kiezen’. “De partij wilde per se een middencoalitie, met PvdA en GroenLinks. Dat getuigt van kracht.”

In Drenthe behaalde de BoerBurgerBeweging een monsterzege door vanuit het niets zeventien zetels te winnen. De nummer twee, PvdA, heeft er vier. De andere partijen werden geconfronteerd met een machtige onbekende, zegt burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede, die de eerste fase van de formatie begeleidde. “De traditionele partijen hebben een ideologie, BBB is toch een partij van andersoortige mensen. Zij moeten zorgen dat ze niet in politieke spelletjes terechtkomen om hun frisheid te behouden.”

Nienhuis wijst op de verantwoordelijkheid van alle fracties. “De kiezer heeft gesproken en gewild dat de BoerBurgerBeweging zo groot is. De politici van BBB zijn daar verwonderd over, maar de andere partijen moeten delen in die verwondering. Geef de nieuwkomer een kans.”

Lees ook:

Veel overstappers en enkele valse starts

De ploeg gedeputeerden van de BoerBurgerBeweging is divers. Het zijn er achttien, een enorm aantal voor een nieuwe partij. Wie zijn die BBB-bestuurders in de provincie?