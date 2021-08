De linkse leden vergaderen vandaag over de formatie. Vier scenario's over hoe de formatie hierna verdergaat

Ook fysiek kruipen PvdA en GroenLinks naar elkaar toe: de Jaarbeurs in Utrecht en Theater Figi in Zeist, waar de partijen zaterdag hun ledenvergaderingen houden, liggen hemelsbreed tien kilometer van elkaar. De enkeling die lid is van beide partijen, kan met wat moeite allebei de gesprekken bijwonen.

De sfeer op beide vergaderingen belooft wel wat te verschillen. GroenLinks praat de leden vooral bij over de formatie en de linkse samenwerking. De fractie zegt voornamelijk enthousiaste reacties te ontvangen over de samenwerking met de PvdA. Al op een eerder congres gaven de GroenLinks-leden de opdracht om tijdens de formatie met andere linkse partijen op te trekken. Pas als er een regeerakkoord ligt, kunnen de de leden daar ‘ja’ of ‘nee’ tegen zeggen. Wel kan een uitgesproken kritische houding van invloed zijn op de opstelling van onderhandelaars Jesse Klaver en Corinne Ellemeet.

Enkele partijprominenten vrezen het einde van PvdA

Bij de PvdA veroorzaakt de belofte om als één links team te formeren wat meer rimpelingen. Enkele partijprominenten vrezen het einde van de PvdA. Tot nu toe wijst echter alles erop dat de meeste leden graag met GroenLinks optrekken. Die voorstanders kregen vrijdag steun uit prominente hoek: eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) roept zijn partij op samen te werken met de groenen.

Spannender wordt wat de PvdA-leden vinden van het deelnemen aan een nieuw kabinet onder VVD-leider Mark Rutte. PvdA én GroenLinks steunden afgelopen voorjaar een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring tegen de premier. Een motie roept de PvdA-leiding daarom zaterdag op niet met Rutte te onderhandelen. Voor veel sociaaldemocraten is ook de vorige samenwerking met de VVD nog een open wond.

Het verloop van de ledenvergaderingen is hoe dan ook van invloed op het verdere verloop van de kabinetsformatie. Vier scenario’s.

1. De achterbannen zijn enthousiast over de samenwerking én over verder onderhandelen

Beeld Mart Veldhuis

Ook de leiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie én informateur Mariëtte Hamer volgen de ledenvergaderingen nauwgezet. Een akkoord van de linkse leden brengt onderhandelingen dichterbij. Er resteert dan nog één blokkade: die van de partijleiders zelf. VVD en CDA moeten dan bereid zijn met twee linkse partijen te praten. Nu de leden van PvdA en GroenLinks de samenwerking steunen, is de kans immers miniem dat die twee partijen hun verbond nog verbreken.

2. De PvdA-leden zijn tegen samenwerking met GroenLinks

Beeld Mart Veldhuis

Een fikse streep door de rekening voor Lilianne Ploumen en Jesse Klaver. Vooral Ploumen heeft het sentiment onder de leden onderschat. Gesprekken over linkse samenwerking, en zéker over een fusie, kunnen de ijskast in.

De PvdA zal eerst wonden willen likken. Mogelijk wil GroenLinks alsnog in gesprek over kabinetsdeelname, zonder bondgenoot. De wens om eindelijk eens te regeren is binnen de partij zeer groot.

3. De linkse leden willen niet met Rutte

Beeld Mart Veldhuis

Als een grote meerderheid van de linkse partijleden tegen deelnemen aan Rutte IV is, dan kunnen de partijleiders weinig anders dan daar gehoor aan geven. Anders stemmen de verontwaardigde leden straks alsnog het regeerakkoord weg. Om die reden zullen ook VVD, D66 en CDA er weinig voor voelen om met links om de tafel te gaan; onderhandelingen met de ChristenUnie liggen nu meer voor de hand. Als alleen de PvdA-leden Rutte afwijzen, opent dit de weg naar gesprekken met alleen GroenLinks.

4. Een grote minderheid is zeer kritisch

Beeld Mart Veldhuis

Een ingewikkeld scenario voor de partijleiders is als bijvoorbeeld 45 procent van de leden de samenwerking kraakt, of niet met Rutte wil. Het onderhandelt een stuk lastiger als een groot deel van de achterban die gesprekken afkeurt. De partijen zullen zich harder opstellen in de kabinetsformatie, wat de kans op falen vergroot. Als een substantiële minderheid tegen verdere linkse samenwerking is, is dat ook een signaal. Gesprekken over een fusie kunnen voorlopig uitblijven.

