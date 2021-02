De kieslijst staat vol oude bekenden

Eén ding staat vast: bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart valt er iets te kiezen. Tussen 1579 kandidaat-Kamerleden, verdeeld over 37 partijen, om precies te zijn. Dat is een naoorlogs record.

De Kiesraad publiceerde eind vorige week de definitieve kieslijst. Naast de gevestigde partijen doet een aantal partijen mee die we al kennen van lokale of Europese verkiezingen, zoals BIJ1, Volt, Nida en de Piratenpartij. Met name de strijd op rechts belooft hevig te worden. De PVV en Forum voor Democratie proberen de hegemonie van de VVD te bedreigen, maar krijgen op hun beurt ook uitdagers. Het is wellicht geen toeval dat die partijen geleid worden door oud-politici van PVV en Forum. Ex-PVV’er Richard de Mos probeert met Code Oranje opnieuw in de Kamer te komen. En JA21, van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga, bestaat voor een groot deel uit opgestapte Forummers.

De kieslijst kent meer oude bekenden. Zoals Trots op Nederland, ooit opgericht door Rita Verdonk, nu geleid door Sander van den Raadt, de voorman van Trots Haarlem. Ook Jezus Leeft, de Libertarische Partij en de heer Krol uit Eindhoven, nu aanvoerder van de Lijst Henk Krol, deden vaker mee aan Kamerverkiezingen.

Het had weinig gescheeld of nog zo’n veteraan, Johan Vlemmix, had níet meegedaan aan de verkiezingen. De carnavalszanger, eerder lijsttrekker van de Partij van de Toekomst - niet te verwarren met een voormalige partij van eerdergenoemde Krol - treedt ditmaal aan als de enige kandidaat van de Feestpartij. Per ongeluk, zegt hijzelf.

Dat zit zo. Vlemmix was teleurgesteld in zijn kandidaten, zei hij vorige week tegen verschillende media. Die begrepen het concept ‘feestpartij’ niet en wilden vooral met serieuze intenties de politiek in. Vlemmix zag dat niet zitten: “We zijn geen VVD met dat serieuze gedoe.” Daarom schrapte hij de andere kandidaten en diende een lijst in met alleen zijn naam erop. Hij ging er vanuit dat de Kiesraad de partij om die reden zou schrappen. Dat bleek niet zo te zijn. Geen ramp, vindt Vlemmix: “Ik heb nooit de illusie gehad dat we meer dan één zetel kunnen halen.”

Halal piemeltaarten & Willem Engel

Vlemmix was nog op tijd met het schrappen van kandidaten. De termijn om kandidaten van de lijst af te voeren was al verstreken toen de islamitische Partij van de Eenheid erachter kwam dat de nummer 3 op de lijst een bakkerij heeft die piemeltaarten bakt en verkoopt. Jolisa Brouwer bakt de gebakjes al enige jaren, desgewenst ook halal, koosjer, vegan of glutenvrij. Via een vriendin was ze in aanraking gekomen met de Partij van de Eenheid, van de tot de islam bekeerde ex-PVV’er Arnoud van Doorn. De partij zag het wel zitten om een kandidaat met een joodse achtergrond hoog op de lijst te plaatsen, maar was niet op de hoogte van de piemeltaarten, totdat Van Doorn getipt werd door zijn orthodoxe achterban. Hij vroeg Brouwer eerst de afdeling 18-plus van haar website te verwijderen, daarna deed hij een appèl op haar om zich alsnog terug te trekken. Toen hoefde het voor Brouwer al niet meer. Tegen het AD zei zij: “We leven in Nederland en niet in de middeleeuwen. Als je niet eens een piemeltje of poesje mag bakken.”

Het bleef tot het einde toe spannend of Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, wél op de kieslijst zou komen. Eerder werd Engel afgevoerd van de lijst van Vrij en Sociaal Nederland. Binnen de ‘middenpartij’, die kritisch is over de coronamaatregelen, was ruzie ontstaan over de kandidatuur van Engel. Engel heeft alsnog onderdak gevonden bij de naamloze partij van de Haagse kandidaat Anna Zeven. Die partij staat op de lijst onder: ‘blanco partij met als eerste kandidaat Zeven A.J.L.B.’

