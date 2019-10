De kans dat ook blikjes statiegeld krijgen in 2022 is nu wel heel groot geworden

De drie partijen rekenen op voldoende steun in de Tweede Kamer. In het verleden hebben PvdA, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zich uitgesproken voor het invoeren van statiegeld op blikjes. Dat is genoeg voor een ruime Kamermeerderheid.

Het bedrijfsleven krijgt een ultieme kans om onder het statiegeld op blikjes uit te komen. Dat wordt buitengewoon moeilijk. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) schreef onlangs in een Kamerbrief dat er ‘geen neerwaartse trend’ is van blik in het zwerfafval. “Ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling.”

Het geduld is op

CDA, D66 en CU willen dat het kabinet zo snel mogelijk wetgeving voorbereidt om het statiegeld op blikjes in januari 2022 te kunnen invoeren. Kamerlid Jessica van Eijs (D66): “Het probleem is de afgelopen tijd alleen maar groter gebleken. Het geduld is wel een beetje op.” Carla Dik-Faber (CU): “We geven de industrie nog één kans om het zelf voor elkaar te boksen. Maar er is één systeem dat echt werkt en dat is statiegeld.” Maurits von Martels (CDA): “Dit onderwerp was lange tijd onbespreekbaar binnen mijn partij, maar tijden zijn veranderd.” Von Martels, zelf melkveehouder, maakt zich onder andere zorgen over koeien die kleine stukjes metaal of aluminium in hun maag krijgen, soms met fatale gevolgen.

De VVD voelt niets voor uitbreiding van statiegeld naar blikjes. Kamerlid Erik Ziengs noemde dit recent in deze krant ‘een brug te ver’. Gesprekken met de coalitiepartijen hebben hem naar verluidt niet overtuigd.

Waar de regeringspartijen het wel over eens zijn, is de uitbreiding van statiegeld naar kleine plastic flesjes. Officieel neemt Van Veldhoven hier komend voorjaar een besluit over. Uit meetgegevens blijkt dat het aandeel plastic in de natuur en de berm alleen maar toeneemt.

Het statiegeld op kleine flesjes moet in januari 2021 ingaan.

