De Kamerfractie twijfelt nog, maar de leden van de ChristenUnie zijn duidelijk: geen 2G-bewijs

De leden van de ChristenUnie zijn in meerderheid tegen het invoeren van de zogeheten 2G-regel. Als die wordt ingevoerd, hebben ongevaccineerden straks geen toegang meer tot veel openbare en uitgaansgelegenheden. Op het online congres van de partij werd een motie aangenomen waarin de Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen tegen deze maatregel te stemmen. Ook zijn de meeste leden tegen een breder gebruik van het corona-toegangsbewijs. Met een eventueel 2G-beleid is de corona-pas alleen nog geldig voor mensen die gevaccineerd zijn of die hersteld zijn van covid.

Nog geen definitief ‘nee’

De partijleiding van de ChristenUnie had de motie ontraden. Weliswaar kantte de CU-fractie zich tijdens het Kamerdebat afgelopen week tegen 2G, maar een definitief ‘nee’ werd daarbij niet uitgesproken. Wel kwam de partij met een heel ander voorstel: 1G. Daarbij moet iedereen bij de ingang worden getest, gevaccineerd of niet. Donderdag stemde de fractie wel in met de uitbreiding van de coronapas-verplichting in onder meer niet-essentiële winkels, al is daarover nog geen besluit genomen.

Wetswijziging

Het kabinet presenteert maandag de wetswijziging die de basis vormt voor een mogelijke 2G-invoering. Later in de week volgt er weer een Kamerdebat en een stemming. Het is onzeker of er een meerderheid is voor 2G.

De ChristenUnie onderhandelt al een tijdje met VVD, D66 en CDA over een nieuw kabinet. In een andere motie op het partijcongres werd het weglopen uit die besprekingen, in het geval dat dit kabinet voorstander is van een aparte behandeling van ongevaccineerden, een ‘serieuze optie’ genoemd. Maar die motie kreeg geen meerderheid.

