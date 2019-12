De Kamer wil weten of Snel het roer in handen heeft

Staatssecretaris Menno Snel van financiën wacht woensdag een lastig debat. Toch lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer erop te vertrouwen dat Snel nog steeds de man is om de klus te klaren.

Aanleiding voor het debat is het interim-rapport van de adviescommissie onder leiding van Piet Hein Donner. Die oordeelde drie weken geleden hard over de Belastingdienst waar Snel de verantwoordelijkheid voor draagt. Donner concludeerde dat de Belastingdienst jarenlang ‘vooringenomen’ handelde bij het vermoeden dat ouders fraudeerden met kinderopvangtoeslag. Terwijl bewijs ontbrak moesten zij tienduizenden euro’s terugbetalen en kwamen zij in financiële problemen.

Het advies van Donner om gedupeerde ouders te compenseren heeft Snel overgenomen. Hij heeft ook excuses aangeboden. Donners onderzoek ging over ruim driehonderd ouders die zijn benadeeld. Hij kijkt nu naar andere fraudeonderzoeken waarbij naar schatting negenduizend ouders zijn betrokken. Het is nog onduidelijk of daar dezelfde mate van vooringenomenheid een rol speelde. Volgens Donner was er bij de Belastingdienst onder invloed van politieke druk een klimaat ontstaan om zo veel mogelijk fraudeurs op te sporen. De ambtelijke leiding stimuleerde dat strenge regime.

Interne notities

Cruciaal in het debat woensdag zal de vraag zijn wat de staatssecretaris wist van de foute werkwijze en of hij die eerder had kunnen corrigeren. Snel stelt dat bij de Belastingdienst lang sprake was van een tunnelvisie en dat hij daar zelf ook lang last van had. Er zijn signalen dat Snel al bijna anderhalf jaar op de hoogte was en de vraag is hoe de Kamer die weegt. Als hij eerder op de hoogte was, is aan de orde waarom hij, voor zover bekend, niet ingreep. Als hij er geen weet van had, is de kwestie of hij voldoende greep heeft op de Belastingdienst. Heeft hij het roer in handen?

Een ander heikel punt is of Snel de Kamer voldoende informeert. Een groot deel van wat nu bekend is over het debacle met de kinderopvangtoeslag is onthuld door ‘RTL Nieuws’ en Trouw. Regelmatig was dat op basis van interne notities waar Kamerleden al heel lang naar vroegen, maar die ze niet kregen. Snel liep vaak achter de feiten aan en stuurde stukje bij beetje informatie naar de Kamer. Eerst wilde hij wachten op de bevindingen van de commissie Donner. Woensdag zal hij erop wijzen dat Donner nog met een eindrapport komt. Het interne onderzoeksbureau ADR verzamelt ook informatie. Hoeveel geduld heeft de Kamer?

Schil voor schil

Toch heeft Snel ook krediet. Al bij zijn aantreden eind 2017 vroeg hij om geduld bij het zoeken naar een oplossing voor de chaos bij de Belastingdienst. Die werkwijze hanteert hij ook bij het debacle over de kinderopvangtoeslag. Hij pelt de ui schil voor schil tot hij bij de kern is. Op die manier hoopt hij het dossier af te sluiten. Sommige partijen vinden dat te voorzichtig, andere zien het als verstandig.

Van links tot rechts zijn partijen in de Kamer het erover eens dat de Belastingdienst fouten heeft gemaakt. Snel erkent die fouten. Bij de coalitie en ook bij delen van de oppositie heerst de opvatting dat het geen zin heeft om de staatssecretaris naar huis te sturen, omdat een ander het niet beter zal doen. Snel is overigens voor het kabinet ook een belangrijke man want bijvoorbeeld klimaatbeleid moet vaak worden vertaald in fiscale maatregelen. Maar eens kan het moment komen dat er een signaal nodig is en dat een fout zo ernstig is dat verantwoordelijkheid uitmondt in het aanbieden van ontslag. De antwoorden van Snel op vragen van de Kamer zullen woensdag duidelijk maken of de Kamer op hem kan vertrouwen.

Lees ook

Snel liep constant achter de feiten aan

Staatssecretaris Menno Snel van financiën zat lange tijd in een ‘tunnelvisie’ bij de affaire rond de kinderopvangtoeslag. De Tweede Kamer wil woensdag tijdens een debat van hem weten: waarom trad hij niet eerder op?

Commissie oordeelt snoeihard over Belastingdienst: ouders moeten schadevergoeding krijgen

Een adviescommissie van oud-minister Piet Hein Donner komt met keiharde conclusies over het optreden van de Belastingdienst in een fraudeonderzoek naar kinderopvangtoeslag. Ouders hadden geen enkele kans om te ontsnappen, en hebben recht op ruimhartige compensatie.