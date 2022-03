De Kamer wil de koopkracht verbeteren, maar weet nog niet hoe

Het noodpakket van 2,8 miljard euro van het kabinet is volstrekt onvoldoende om in veel huishoudens de snelle koopkrachtdaling te kunnen dempen, vindt de Tweede Kamer. Met name mensen met lage en middeninkomens dreigen door de snelle prijsstijgingen van energie en brandstof financieel te verzuipen. In Den Haag wordt naarstig gezocht naar extra en gerichtere maatregelen om hen te helpen.

Het kabinet moet nog creatiever worden en wat “niet haalbaar lijkt, alsnog proberen te realiseren”, zo maakte de Tweede Kamer gisteren duidelijk. “Het is een mooie start”, de miljarden die de regering nu met creatief boekhouden heeft uitgetrokken. “Maar mensen die het echt nodig hebben, profiteren hiervan nog te weinig”, stelden Jesse Klaver en Henk Nijboer van GroenLinks en PvdA.

Schrik is er ook om de waarschuwende woorden van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Als de oorlog in Oekraïne nog lang duurt, verslechtert de koopkracht dramatisch. De inflatie kan volgens Knot oplopen tot 9,5 procent.

800 euro extra voor grotere groep

De Kamer wil nu dat ook huishoudens die op 130 procent van het bijstands­niveau zitten 800 euro krijgen. Ook ‘schrijnende’ studenten en AOW’ers moeten geholpen worden. Maar een stad als Rotterdam blijkt nu al van het Rijk te weinig geld te hebben gekregen om daadwerkelijk 800 euro te kunnen uitkeren. Gemeenten moeten daar genoeg geld voor krijgen, vinden coalitiepartijen ChristenUnie en D66.

De VVD wil de onbelaste reiskostenvergoeding versneld verhogen van nu 0,19 cent naar 0,21 of 0,23 cent per kilometer. Dat voorstel kreeg gisteren brede steun in de Kamer. De financiering van dat plan moet komen van de versnelde afschatting van de jubelton die ouders aan hun kind mogen schenken, wil Kamerlid Eelco Heinen. “Van de hogere reiskostenvergoeding profiteert de wijkverpleegkundige en de bouwvakker, die dagelijks met hun auto moeten rijden”, aldus Heinen.

Kwartje van Kok

Het steekt de rechtse partijen dat door de hoge BTW en accijnzen op energie en brandstof Nederland veel duurder is dan Duitsland of België. Nu moet eindelijk ook het ‘kwartje van Kok’ worden teruggegeven, vinden ze. Als de accijns op brandstof per 1 april omlaag gaat, zijn de buurlanden nog steeds goedkoper. Duitsland heeft bijvoorbeeld een maximumprijs op brandstof gezet: 2 euro per liter. Maar daar wil de coalitie niet aan.

GroenLinks en PvdA willen de prijzen bevriezen. Maar daarvoor is nog geen Kamermeerderheid. Alle linkse partijen willen dat het kabinet verder zoekt naar extra financiële steun voor de lage en middeninkomens. Bijvoorbeeld een snellere verhoging van het minimumloon. Of een hogere zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderbijslag of huurtoeslag. En ze pleiten voor een huurkorting aan huurders die te maken hebben met een huisbaas die de woning niet verduurzaamt. Vandaag reageert het kabinet.Lees ook:

