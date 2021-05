De Kamer wil dat de toeslagenaffaire sneller wordt afgehandeld, maar het kabinet heeft geen idee hoe

Het debat tussen staatssecretaris Van Huffelen (toeslagen) en de Tweede Kamer is al een paar uur aan de gang, als Kamerlid Folkert Idsinga (VVD) de hamvraag stelt. “Wat heeft de staatssecretaris nodig om de hersteloperatie fundamenteel en structureel te versnellen?”

In de uren daarvoor hebben de Kamerleden Van Huffelen er nog weer eens op gewezen. Signalen die zij krijgen van ouders, of berichten vanuit de Algemene Rekenkamer of de Nationale Ombudsman, wijzen allemaal op hetzelfde: de manier waarop de Belastingdienst nu invulling geeft aan het herstel voor gedupeerden in de toeslagenaffaire gaat te langzaam, en gaat gepaard met veel fouten. Ouders weten onvoldoende waar zij aan toe zijn, en in het tempo dat tot nu toe gehaald is zal het nog jaren duren voordat alle gedupeerden zijn geholpen.

Dus hoe kan het sneller, vraagt Idsinga zich hardop af. “Ik snap de vraag, en die stellen wij onszelf ook dagelijks”, zegt Van Huffelen. “Maar als ik daar nu antwoord op moet geven, dan moet ik zeggen dat ik ook niet weet wat dat moet zijn.”

Rust, reinheid, regelmaat

Daarmee is opnieuw duidelijk dat alle schrijnende voorbeelden die de Kamerleden aanhalen, of plannen die soms al maanden geleden door de Kamer via moties zijn afgedwongen, weinig aan de aanpak zullen veranderen, als het aan het kabinet ligt. Rust, reinheid en regelmaat, bepleitte Van Huffelen twee dagen geleden in een Kamerbrief. Niet van koers veranderen, maar gestaag doorgaan op het ingeslagen pad. Balans houden tussen snelheid en een zorgvuldige beoordeling.

‘Droevig’ noemt Mahir Alkaya (SP) de houding van de regering. “Hoort de staatssecretaris het eigenlijk wel als zowel de Tweede Kamer als de Algemene Rekenkamer én de Nationale Ombudsman waarschuwen dat het zo niet goed gaat? Wat gaat u anders doen?”

Wat is er bijvoorbeeld terechtgekomen van de eis van de Kamer, in december, om te testen of ouders niet binnen één dag uitsluitsel kunnen krijgen over hun compensatie? Die pilots moeten nog gestart worden, zegt Van Huffelen, ‘in juni of juli’. “En we laten u natuurlijk zo snel mogelijk weten wat de uitkomsten daarvan zijn.” Maar duidelijk is dat ook deze door de Kamer gewenste manier de komende tijd nog niet gaat leiden tot een verdere versnelling.

Geen harde deadline

Kamerleden zien intussen de volgende problemen alweer aankomen. Een groot gedeelte van de bijna 40.000 aangemelde gedupeerden heeft een zogeheten ‘lichte toets’ gehad om te bepalen of zij al in aanmerking voor een uitkering van 30.000 euro. Maar alle gedupeerden moeten nog een volledige, integrale beoordeling krijgen. En als zij het dan niet eens zijn met hun compensatie, kunnen zij zich melden bij een commissie, waar zij meer vergoeding kunnen claimen.

Hoe die commissie mogelijk duizenden gedupeerden moet behandelen, en hoeveel ouders er de komende maanden eigenlijk integraal beoordeeld kunnen worden, is niet bekend. De planning voor de komende maanden komt pas op 22 juni. Harde deadlines zullen ook daar niet in staan, waarschuwt Van Huffelen vast: “Dat leidt alleen maar tot onrust”.

