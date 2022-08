De Kamer vraagt zich af: hoeveel Wopke Hoekstra’s zijn er eigenlijk?

Er is een verschil tussen CDA-leider Wopke Hoekstra en minister Wopke Hoekstra. Aldus Wopke Hoekstra. De Hoekstra die in een AD-interview morrelde aan het tijdspad van de stikstofdoelen was de partijleider: “Dat interview staat. Op één punt schuurt het evident met het regeerakkoord. Dat erken ik en dat heb ik gezegd in de coalitie, in de ministerraad en nu hier in de Tweede Kamer.”

Maar hoewel het interview dus afwijkt van het regeerakkoord, zegt Hoekstra de coalitieafspraken óók nog volledig te steunen. “Het regeerakkoord staat feitelijk op dit moment. Maar ik sta ook achter dit interview.” Dan komt hij met dezelfde bezweringsformule als premier Rutte eerder in het debat: het is wachten op ‘het proces-Remkes’. Op vrijwel alle vragen van de Kamer volgt een ijzeren verdedigingslinie.

Rutte gunt Hoekstra geen blik waardig

Hoewel eendrachtig in hun verhaal naar de Kamer, stralen Hoekstra en Rutte in hun lichaamstaal iets geheel anders uit. De verwijdering tussen de twee lijkt groot, letterlijk en figuurlijk. De premier en vicepremier zitten tijdens het debat een meter of twee van elkaar, en een stoïcijnse Rutte gunt Hoekstra geen blik waardig.

Het verhaal van Hoekstra leidt tot verbijstering in de Kamer. GroenLinks-voorman Jesse Klaver vergelijkt zijn optreden met dat van oud-minister Hilbrand Nawijn, die ooit uitspraken over de doodstraf deed als ‘de mens Nawijn, niet als de minister Nawijn’. Klaver: “Als ik wil debatteren met de partijleider van het CDA, dan boek ik wel De Melkweg. Hier spreekt u als minister, en dan maakt het niet uit wat u als partijleider zegt. U staat achter beleid van het kabinet, of u biedt uw ontslag aan aan de koning. Meer smaken zijn er niet.”

Als Hoekstra even later uitgebreid vragen staat te beantwoorden over de koopkracht is de verwarring compleet. Zoals SGP-leider Kees van der Staaij die verwoordt: “Gaan we nu met de heer Hoekstra in de hoedanigheid van CDA-leider doorpraten over de koopkracht?”

