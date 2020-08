De Kamer voelt weinig voor verplichte quarantaine

De Tweede Kamer staat niet te springen bij de verplichte quarantaine die het kabinet wil opleggen aan mensen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus. Niet alleen de oppositie maar ook regeringspartij D66 toonde zich kritisch in het Kamerdebat woensdagmiddag, over de coronamaatregelen van het kabinet.

PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor de maatregel. “Disproportioneel en niet handhaafbaar”, oordeelt hij. “Niet thuisblijven wordt strafbaar gesteld, voor mensen die vaak niet eens ziek zijn. Krijgen die dan een agent of boa voor de deur? Waanzin!”

Fractievoorzitter Rob Jetten van regeringspartij D66 noemt de door zorgminister Hugo de Jonge geopperde quarantaineverplichting “een bliksemafleider”. Hij vindt dat mensen “verleid” moeten worden om zich aan de adviezen te houden. Dat is beter dan “dreigen met de rechter”, aldus Jetten.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver ziet er evenmin heil in om mensen te straffen als zij na contact met een coronapatiënt niet in quarantaine gaan. “Er is een hele wereld van maatregelen die je kan nemen om mensen aan te sporen zich te laten testen”, vindt hij. Voor GroenLinks is een verplichting hooguit bespreekbaar voor mensen die na een positieve test moedwillig en ‘asociaal’ weigeren om thuis te blijven. Maar niet voor iedereen die na een contactonderzoek gewaarschuwd is om zich te laten testen en nog wacht op een uitslag. Het is tijdens de zomermaanden “te stil geweest”, meent Klaver verder. Het kabinet had veel beter moeten blijven uitleggen waarom nog altijd beperkingen nodig zijn, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

‘Niet leuk, wel nodig’

Bijval krijgt De Jonge van het CDA, de partij waarvoor hij lijsttrekker is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Kamerlid Joba van den Berg wil zelfs nog verder gaan, en mensen die terugkeren uit een risicogebied verplichten zich te laten testen.

De VVD-fractie vindt het verplichten van quarantaine “niet leuk maar wel nodig”, aldus VVD-Kamerlid Hayke Veldman. Ook de VVD wil dit alleen voor individuele, complexe gevallen, niet als regel voor iedereen die na bron- en contactonderzoek door de GGD is opgeroepen om zich te laten testen.

Burgemeesters moeten volgens de VVD-fractie in uitzonderlijke gevallen in kunnen grijpen als iemand die besmet is doelbewust naar buiten gaat en quarantaine weigert. In de wet publieke gezondheidszorg staat nu al een bepaling die de burgemeesters die mogelijkheid geeft bij uitbraken van besmettelijke ziektes. Die bepaling is eerder nog nooit gebruikt. De VVD verwacht wel dat burgemeesters tegen dit ingrijpen opzien.

Premier Mark Rutte luistert naar het Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld Phil Nijhuis

Zorgen over GGD’s

Ook uitte de Tweede Kamer vandaag zijn zorgen over de capaciteit van de GGD voor het bron- en contactonderzoek. Nu het aantal coronabesmettingen hard oploopt is het zaak daar voldoende mankracht te zorgen, vond zowel de oppositie als regeringspartijen.

“Nota bene in de brandhaarden Amsterdam en Rotterdam is de capaciteit niet op orde”, zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. “Het bron- en contactonderzoek is cruciaal om het virus in te dammen. Het is onacceptabel dat we deze signalen krijgen, nog voordat we in de tweede golf zitten.” 50PLUS wil dat medewerkers meer betaald krijgen voor hun werk. “Er wordt HBO-niveau gevraagd en bij voorkeur spreken kandidaten ook nog minstens twee talen”, zegt Leoni Sazias. “Hier krijgen zij 11 euro bruto per uur voor. Minister, is dat niet wat weinig?”

Coalitiepartij D66 noemt de 5 uur die voor een gemiddeld bron- en contactonderzoek zou moeten staan een inschattingsfout, nu blijkt dat er in de praktijk gemiddeld 12 uur voor nodig is. “De GGD piept en kraakt en het bron- en contactonderzoek is onvoldoende geregeld”, vindt fractievoorzitter Rob Jetten. “Minister: regel het.”

De Tweede Kamer keerde voor het plenaire debat terug van reces vanwege de zorgen over het weer opflakkerende coronavirus in Nederland. Het debat duurt naar verwachting nog tot het einde van de middag. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zullen de Kamer te woord staan.

