De Kamer verwijt minister ‘politieke sturing’ bij de vernieuwing van de Canon

CDA, VVD, PVV, Forum voor Democratie en SGP vinden dat de aanpassing van de geschiedeniscanon ‘zonder politieke sturing’ moet plaatsvinden. Deze partijen, samen goed voor een Kamermeerderheid, gaven deze boodschap dinsdagmiddag per motie mee aan de minister.

De Canon bestaat nu dertien jaar en belicht in vijftig ‘vensters’ de ‘belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen die Nederland hebben gemaakt tot wat het nu is’. Vooral onderwijsinstellingen maken er gebruik van. Erasmus is een venster, net als de Beeldenstorm, de Statenbijbel, de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Gasbel. Het kabinet vindt het tijd voor een ‘herijking’. Een commissie onder leiding van historicus James Kennedy buigt zich het komende jaar over deze klus.

Van Engelshoven heeft in haar ‘opdrachtbrief’ aan Kennedy aangegeven waar de commissie wat haar betreft op moet letten. De minister roep expliciet op die schaduwzijden ‘voldoende aan bod te laten komen’. In de huidige Canon zijn bijvoorbeeld de VOC, de slavernij en de Nederlandse acties in Indonesië vlak na de Tweede Wereldoorlog aparte vensters. Of er aanpassingen of aanvullingen nodig zijn, is niet aan de politiek, vindt VVD’er Thierry Aartsen: “Laat dat over aan geschiedkundigen.” CDA-collega Lenny Geluk neemt het de minister kwalijk dat zij de commissie ‘een politiek boodschappenlijstje’ heeft meegegeven. “Onaanvaardbaar”, vindt het Kamerlid.

De vernieuwing van de Canon leidde een jaar geleden ook tot enig politiek rumoer. Van Engelshoven noemde in een Kamerdebat de aanwezigheid van ‘vrouwelijke heldinnen’ in de geschiedeniscanon ‘wat magertjes’. Daarop reageerde toenmalig CDA-leider Sybrand Buma fel. In een interview met de Telegraaf zei hij dat er ‘geen politieke discussie’ moet komen ‘over de inhoud van onze geschiedenis’. “De Canon kan best in de loop der tijd veranderen, maar niet omdat er een nieuwe minister komt die zegt: ‘ik ben van D66 en er moeten meer D66-prioriteiten in’.”

Woensdagochtend geeft Kennedy met zijn commissie een perspresentatie, als aftrap voor hun werkzaamheden. Dan zal ook duidelijk worden wat hij van alle politieke bemoeienis vindt.

