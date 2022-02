De Kamer krijgt meer invloed: is dit die nieuwe bestuurscultuur?

Hardnekkig ingesleten gewoonten blijken te kunnen veranderen, ook in Den Haag. Donderdagavond stuurde zorgminister Ernst Kuipers de voorgenomen coronamaatregelen vóóraf naar de Tweede Kamer, zodat die ook invloed op de versoepelingen heeft.

Dat past in een patroon. Voor de vorige persconferentie ging het OMT-advies al eerder naar de Kamer, zodat Kamerleden en journalisten zich beter konden voorbereiden. En de Kamer zelf bedong dat ze voortaan vooraf moet instemmen met de verlenging van de covidwet, in plaats van achteraf.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, de initiatiefnemer van die wetswijziging, vindt de aanpassingen ‘dringend nodig’. Door inzage vooraf kunnen Kamerleden zich beter voorbereiden. “Je wilt de stukken goed lezen en deskundigen bellen. Voorheen kregen wij de brieven de nachts voor het debat. Dan was je al blij als je je spreektekst kon uitschrijven.”

Noodzakelijke correctie na crisisjaren

Rutte IV wil, na diverse schandalen en groeiende ergernis over gebrekkig dualisme, de Haagse bestuurscultuur verbeteren. Westerveld vindt het te vroeg om de nieuwe coronawerkwijze als de contouren van een betere cultuur te zien. Het is eerder een noodzakelijke correctie op twee crisisjaren waarin het kabinet van bovenaf het beleid bepaalde, en de volksvertegenwoordiging op het tweede plan kwam.

Kamerlid Pieter Omtzigt valt haar bij: “We zitten niet meer in een crisis. Dan kun je geen persconferenties houden waarin je aankondigt dat je de volgende ochtend de scholen sluit of opent.”

Volgens Westerveld moet er nog wel meer gerepareerd worden aan de coronabesluitvorming. Vaak is onduidelijk waarop beslissingen zijn gebaseerd. “Wat zijn de signaalwaarden? Laatst vond het OMT dat kroegen om 17 uur dicht moesten, maar het adviseerde 20 uur. Het kabinet koos 22 uur. Dan lijkt het coronabeleid een grabbelton.”

De Haagse ‘burnoutfabriek’

Toen Kuipers donderdagavond zijn maatregelen naar de Kamer stuurde, deed zich in de plenaire zaal een ander opvallend moment voor. Voorzitter Martin Bosma vond dat de vergadering die dag lang genoeg had geduurd en besloot in samenspraak met de Kamer dat het vervolg op een ander moment moest plaatsvinden. Wéér nachtwerk, dat moest de Haagse ‘burnoutfabriek’ niet willen.

Bosma en de Kamer handelden naar een wens van het presidium, het bestuur van de Kamer, om uiterlijk om 23 uur af te hameren. Die officieuze regel wordt maar al te vaak overschreden.

Omtzigt, die vorig jaar enige tijd oververmoeid was, is blij dat het debat om 12 over 9 eindigde, en niet alleen omdat hij daardoor nog de laatste trein naar Enschede haalde. “Anders was het diep na middernacht geworden. En dan ben je veel minder fit om goede besluiten te nemen.”

De Kamer moet beter leren zieken

Hij ziet ook het dilemma waarvoor de Kamer donderdagavond stond. De agenda van de Kamer en de ministers is bomvol. Daarom wilde Kaag het debat liever meteen afhandelen, in plaats van over twee weken. Het valt niet uit te sluiten dat de Kamer die dag opnieuw na 23 uur klaar is, vanwege alle debatten die al op de rol staan.

De Kamer moet beter leren kiezen, vindt Omtzigt. Hijzelf liet deze week het debat over Groningen schieten. “Niet omdat Groningen mij niet aan het hart gaat, maar omdat ik alleen wil meedoen als ik goed ben voorbereid.”

Sinds hij bij het CDA vertrok, loopt Omtzigt tegen de regel aan dat afsplitsers een kwart minder geld voor ondersteuning krijgen dan andere eenmansfracties, en de helft minder spreektijd. “Dat belemmert mij in mijn controlerende taak.” Soms voeren Kamerleden van Volt, SGP, CDA en de ChristenUnie voor hem het woord.

Minder ‘vraag-antwoorddebatten’ over actuele kwesties

Om de werkdruk te verminderen, zou Omtzigt het goed vinden als Kamerleden vooral meer belangrijke debatten zouden over wetgeving zouden voeren, in plaats van ‘vraag-antwoorddebatten’ over actuele kwesties. Westerveld sluit zich bij hem aan. Fracties grijpen coronadebatten te vaak aan om te ‘scoren’, vindt zij. “Het zou goed zijn als de coronadebatten voortaan in de kleinere commissiezalen gehouden worden, in plaats van in de plenaire zaal. Dan is het debat vaak veel inhoudelijker.”

Ook Omtzigt vindt het veel te vroeg om te spreken van een nieuwe bestuurscultuur. In een recent coronadebat zag hij hoe de coalitiepartijen de rijen gesloten hielden over ongeboosterde mensen van wie de QR-code kwam te vervallen. “Er was geen enkel argument om die code al in te trekken. Ze konden het besluit op zijn minst enkele weken uitstellen. Dat die flexibiliteit ontbreekt, is zorgelijk. Daar zie je nog de cultuur van: de regering zegt het, dus we doen het.”

En hij haalt de formatie aan, die zich maandenlang voortsleepte. “Dat proces was zo ongelooflijk lelijk. En het resulteerde in een regeerakkoord dat in de verste verte niet lijkt op de verkiezingsprogramma’s van de coalitiepartijen. Je weet als Kamerlid nooit wie je kunt aanspreken op het beleid.”

RIVM: ministerie mag ‘tekstsuggesties’ doen voor OMT-advies Het ministerie van Volksgezondheid mag “tekstsuggesties” doen voor het advies over de aanpak van de coronacrisis dat is opgesteld door het Outbreak Management Team (OMT). De wijzigingen worden niet rondgestuurd aan de individuele leden van het OMT. Dat bevestigt een woordvoerder van het RIVM na berichtgeving hierover van Nieuwsuur. Nadat het OMT is samengekomen om te praten over de coronamaatregelen, stuurt de club van deskundigen een concept van het uit te brengen advies aan het ministerie. Daar wordt het besproken in het zogenoemde bestuurlijk afstemmingsoverleg, legt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit. Het overleg wordt voorgezeten door een functionaris van het ministerie. “Hierbij wordt besproken in hoeverre het advies begrijpelijk is en coherent in het kader van de adviesaanvraag”, zo stelt hij. “Uit het overleg kunnen tekstsuggesties naar voren komen.” Het gaat dan om “verzoeken ter verheldering”. De adviezen moeten namelijk goed uitlegbaar zijn en “zonder onduidelijkheden vertaalbaar naar de praktijk”. Het is vervolgens aan het secretariaat van het OMT “als onafhankelijk orgaan” om de suggesties te beoordelen en eventueel over te nemen. ANP

